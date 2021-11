Diaconia a amplasat o nouă boxă de colectare a hainelor pentru a ajuta persoanele defavorizate

Misiunea Socială Diaconia, iniţiatoarea programului "Banca de haine" vine în sprijinul persoanelor defavorizate: o nouă boxă de colectare a hainelor a fost instalată în sectorul Buiucani, într-o staţie PECO. În prezent sunt 4 astfel de boxe în Chişinău.

Bunurile donate sunt colectate de trei ori pe săptămână şi ajung într-un depozit de unde sunt distribuite în toate raioanele din ţară.



Maria Tănăsescu are cinci copii, iar soţul este invalid. Veniturile familiei provin doar din alocaţiile copiilor şi pensia de invaliditate a soţului.



"Aici am găsit pentru copiii mai mijlocii, pentru cel mare nu am găsit, dar pentru cei mijlocii am găsit şi scurte, şi încălţăminte, papucei. Prinde bine. Vezi că acum în Moldova, banii aceştia nu... nu-i posibilitate chiar tot să cumperi", a spus Maria Tănăsescu.



Asistenta socială din sat vine la garderoba socială amenajată în incinta casei de cultură şi alege haine pentru a le duce bătrânilor singuri: "Ne spun nouă, noi venim aici, luăm şi le dăm ce le trebuie. O haină, o scurtă, o fustă, o vestă, într-adevăr, este binevenit".



Din septembrie, când a fost deschisă garderoba socială din Gura Galbenei, peste 100 de săteni au beneficiat de donaţii de haine.



"Utilitatea este mare pentru că suntem cea mai mare localitate din raionul Cimişlia, satul Gura Galbenei. Avem, din paşaportul social al localităţii, 1050 de pensionari şi 47 grupe de persoane social vulnerabile", a precizat Constantin Munteanu, primarul satului Gura Galbenei.

Prin proiectul "Banca de haine" au fost deschise 23 de garderobe sociale în diferite zone ale ţării.



"Pe parcursul a cinci ani, am colectat peste 230 de tone pe care le-am distribuit în 150 de comunităţi. Încercăm să valorificăm cumva aceste bunuri, să le mai dăm un sens, de aceea avem rugămintea către toţi cei care donează să le doneze în formă curată, în formă bună, pentru că încercăm să păstrăm demnitatea omului şi a beneficiarului", a menţionat Iona Cosoi, manager proiect "Banca de Haine".

Boxele de colectare a donaţiilor sunt amplasate în sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani şi Ciocana ale Capitalei. Reprezentanţii misiunii sociale Diaconia planifică să deschidă puncte de colectare a bunurilor şi în oraşele Bălţi şi Ungheni.