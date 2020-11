Diabetul, tot mai răspândit printre moldoveni. Medicii recomandă oamenilor să-şi măsoare nivelul glicemiei o dată la trei luni

În acest an, pe 1 iunie, Stela Fabian a primit o lovitură dură. Viviana, micuţa ei în vârstă de şapte ani, a fost diagnosticată cu diabet zaharat de tip 1. Tânăra mamă povesteşte că a refuzat să creadă celor auzite şi a repetat analizele. Rezultatul a rămas acelaşi."E tare greu de fiecare dată să spun hai du-te, hai măsoară, hai că trebuie să mâncăm, hai înţeapăte. În cazul meu am un copil înţelegător, să zicem, şi boala asta chiar l-a maturizat. Minim de două, trei ori pe noapte mă trezesc să văd ce face ea", a spus Stela Fabian, mama Vivianei."Dispozitivul arată aşa şi mai are un cip, care e instalat pe umăr. Doar îl apropii şi îţi arată cât are şi asta poţi să o faci oricând. E mult mai comod pentru copil care se duce la şcoală. Senzorul care se pune pe mână trebuie schimbat la fiecare două săptămâni", a declarat Stela Fabian, mama Vivianei.Senzorul glicemic le-a fost oferit de către Asociaţia Tinerilor cu Diabet din Republica Moldova, care, din donaţii, a putut procura şi distribui 20 astfel de dispozitive copiilor din toate colţurile ţării."Criteriile de selectare au fost următoarele - în primul rând copii sub zece ani, din sate, mai ales din sate, care nu primesc pompe senzor de la stat", a explicat Veronica Volcov, preşedintele Asociației Tinerilor cu Diabet DIA."Diabetul de tip 1 el se manifestă printr-o clinică foarte bruscă, fapt care şi determină să meargă mai repede la un specialist, însă diabetul de tip doi poate evolua foarte lent, fără semne clinice", a declarat Nionila Tofan, medic endocrinolog.Anul trecut, 377 de moldoveni au murit în urma complicaţiilor provocate de diabet.