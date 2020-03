DEZVĂLUIRILE a doi moldoveni veniţi din Milano cu avionul în care se afla şi femeia bolnavă de coronavirus

Nu li s-a spus că trebuie să stea timp de 14 zile izolaţi şi nici despre faptul că nu vor putea părăsi în curând ţara. Asta afirmă doi dintre pasagerii cursei Milano-Chişinău, care au ajuns în Republica Moldova în weekendul trecut, cu acelaşi avion din care a fost preluată femeia bolnavă de COVID 19. Echipa noastra de filmare i-a surprins pe cei doi cetăţeni luni seara, la Aeroport, în timp ce încercau să afle dacă pot sau nu pleca înapoi, în Italia.



O femeie spune că a revenit în Moldova sâmbătă, împreună cu soţul său, cetăţean italian, pentru a merge la o înmormântare. Ea susţine că nimeni din avion nu a fost informat despre faptul că în aeronavă se află o persoană infectată. A aflat ulterior, după ce a revenit acasă şi a fost contactată de către medicul de familie.



"M-a chemat medicul curant de la sectorul meu unde eu trăiesc în Moldova. M-a întrebat cum mă simt. Eu am spus că mă simt bine, nu mă simt rău", a menţionat Jana Afanasiuc, pasagera cursei Milano-Chişinău.



Femeia nu ar fi fost informată despre faptul că trebuie să se autoizoleze timp de 14 zile. Aceasta afirmă că are bilet de întoarcere în Italia pentru data de 11 martie, însă nu ştie dacă va putea sau nu pleca.



"Au spus că e interzis. - Trebuie să rămâneţi în carantină? - Nu ştim nimic. Nu spune nimeni nimic. Acum aţi venit să clarificați situaţia? - Am venit să clarificăm care este chestia", a precizat Jana Afanasiuc, pasagera cursei Milano-Chişinău.



Precizăm că o parte din cursele spre şi din Italia au fost anulate, altele, însă, au decolat şi aterizat până astăzi. Totuşi, luni seara, la Comisia națională extraordinară de sănătate publică a fost decis un șir de măsuri restrictive, menite să prevină importul și răspândirea infectării. Una din acestea prevede sistarea zborurilor spre și din Italia şi interzicerea operatorilor companiilor aeriene de a lua la bord pasageri care călătoresc din Republica Italia, Iran, China, Coreea de Sud spre Moldova.

La şedinţa de dimineaţă a comisiei de profil, ministrul Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu a precizat că au mai rămas 10 persoane neidentificate, care au călătorit în acelaşi avion cu femeia infectată de COVID 19.



"Au rămas încă 10 persoane, este vorba despre cetăţeni italieni şi cetăţeni români care cu regret nu–i putem verifica nici după viza de reşedinţă nici după datele care sunt indicate în fișe", a declarat Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.



La moment, pasagerii care au fost în avionul în care a călătorit pacienta infectată nu pot fi obligaţi să stea în carantină, însă, în scurt timp, autorităţile vor elabora un şir de propuneri de sancţiuni în acest sens. Astfel, cei care indică date ironate în fișele epidemiologiece sau nu respectă cele 14 zile de şedere în carantină sau autoizolare vor fi traşi la răspundere.