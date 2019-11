DEZVĂLUIRI ŞOCANTE făcute de tânăra din Nisporeni, incendiată de concubinul care a stat doi ani la puşcărie

Un bărbat din Nisporeni a fost reţinut pentru 72 de ore, fiind bănuit de violenţă în familie. Individul, în vârstă de 27 de ani şi-ar fi maltratat concubina şi ar fi stropit-o cu o substanţă inflamabilă pe faţă, după care i-a dat foc. Ororile s-ar fi întâmplat acum două zile, când femeia de 26 de ani i-ar fi spus că intenţionează să plece la muncă peste hotare.

Victima, care în prezent este internată în spital, ne-a povestit că în seara de 12 noiembrie, în casa unde locuieşte cu concubinul a venit în ospeţie un amic şi toţi au chefuit împreună. Ulterior, iubitul şi-ar fi adus aminte că femeia vrea să plece la muncă în Israel.



"El vine şi mă stropeşte cu benzină şi mi-a dat foc cu chibritul, nu am reuşit să mă scol. Şi s-a dus în partea cealaltă şi beia mai departe cu băiatul cela. Cum stângeam cu mâna, ardea şi mi-am dat scurta jos lângă pat şi m-am stâns singură. Nu era apă rece şi am luat de pe plită din ceaun apă şi am stâns jos scurta pentru a nu lua foc", a mărturisit victima.



Mai mult, victima susţine că nu a reuşit să scape din mâinele agresorului. Aceasta a doua zi s-a pornit în localitatea sa de baştină, pentru a merge la spital, însă concubinul ar fi venit după ea şi a adus-o cu forţa, acasă.



"Nu am putut spune nimic şi am urcat în maşină. Şi mi-a spus ce ai crezut că vei scăpa de mine, mi-a spus că eu te găsesc şi în pământ. M-am pornit la spital şi nu am ajuns la spital. După aceea el mi-a luat telefonul şi mi l-a închis", a adăugat femeia.



Poliţia s-a sesizat pe acest caz, după ce sora victimei a pus un anunţ pe facebook, în care cerea ajutorul oamenilor să o găsească pe femeie, care ar fi reuşit să-i povestească la telefon, prin ce a trecut.Oamenii legii i-au găsit pe cei doi concubini la domiciliul lor din Şendreni, Nisporeni. Femeia avea arsuri în zona feţei şi a gâtului. Ea a depus şi o plângere pe numele bărbatului, după care a fost internată la Spitalul Raional. Medicii susţin că în câteva zile femeia urmează a fi externată.



"Pacienta în cauză a fost internată ieri seara în jurul orei 21:00, după o combustie prin flăcări a feței. Starea pacientei este relativ satisfăcătoare, însă ea are o traumă mai mult psihologică. Combustie de gradul unu, doi a feţei, partea stângă a feţei, pavilionul urechei", a spus şeful secţiei de chirurgie al spitalului raional Niporeni, Andrei Arsenie.



Oamenii din localitatea unde a avut loc incidentul au păreri împărţite despre bărbat.



"Foarte cuminte, foarte cuminte. El de când a crescut când bea un pic de vin, cred că nu e... Ei tare bine se împăcau. Am vorbit şi cu dânsu şi cu dânsa, tare bine se împăcau".



"Mai înainte a făcut un pic de puşcărie, pentru că şi-a bătut joc de o fată, aici. Am auzit că nu a fost chiar bunişor el, dar aşa părinţii sunt ca oamenii".



Oamenii legii susţin că în 2015 bărbatul a fost certat cu legea pentru huliganism şi a făcut puşcărie doi ani, la penitenciarul din Brăneşti.



"Acesta refuză că colaboreze cu organul de anchetă iar vina nu şi-o recunoaşte. Organul de urmărire penală împreună cu reprezentanţii procuraturii raionale au decis ca în privinţa agresorului să fie pornită o cauză penală violenţă în cadrul familiei care a provocat leziuni corporale grave, ceea ce prevede o sancţiune de la 6 la 12 ani", a comunicat şeful Securitate Publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Nisporeni, Gheorghe Bărgan.



Cei doi locuiesc în concubinaj din 2017 şi nu au copii. Agresorul activează la o întreprindere din oraşul Nisporeni în calitate de electromotor, iar femeia este şomeră.