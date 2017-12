Dezvăluiri scandaloase despre haosul din formațiunea condusă de Renato Usatîi. Felix Grincu: Usatîi s-a rătăcit, iar Partidul Nostru nu are viitor

Felix Grincu, unul dintre apropiații liderului formațiunii "Partidul Nostru", Renato Usatîi, sparge tăcerea. Într-un interviu acordat în exclusivitate jurnaliştilor de la Zeppelin, el a povestit cum au fost organizate protestele violente din 2016, din faţa Parlamentului, atunci când a fost votat Guvernul Filip. Potrivit lui Grincu, scenariul a fost plănuit din timp. Amicul lui Usatîi spune că a luat cu asalt sediul legislativului la indicaţia şefului de partid, însă la scurt timp echipa de protestatari a fost părăsită de lideri.

"Nimeni din lideri nu era acolo, pe noi pur şi simplu ne-au trimis, duceţi-vă, Renato s-a pierdut, ne-au dat sarcina şi s-au străduit să dispară. Când aproape noi deja am ajuns, am îndeplinit sarcina, de nicăieri au apărut cei trei lideri, Năstase, Usatâi şi Dodon şi ce au făcut, ne-au chemat înapoi, să ne oprim, să ieşim, să ne întoarcem. Ce sens a avut ca noi să îndeplinim acest lucru", a declarat Felix Grincu, fost membru al Partidului Nostru.



Dacă anterior, Grincu era unul dintre oamenii apropiați a lui Usatîi, acum el se declară profund dezamăgit de fostul șef de partid. Are și o explicație pentru poziția sa actuală.



"În loc să arate cum el luptă pentru noi, măcar câteva reportaje, dar în favoarea noastră, noi vedem cum omul pescuieşte este bine, eu tot sunt pescar, că merge nu ştiu pe unde cu un tractor. Mie îmi este greaţă să văd asta, m-a jignit foarte mult. S-au folosit şi ne-au lăsat. Pur şi simplu am fost acea carne de tun pe care au aruncat-o pentru a îndeplini planurile lor ambiţioase", a spus Felix Grincu, fost membru al Partidului Nostru.



Venit din interiorul formațiunii “Partidul Nostru”, Grincu afirmă că la alegerile din toamna anului 2018, Renato Usatii și colegii săi, nu au nici o șansă pentru a accede în Parlament.



"Această luptă permanentă pe Facebook şi la TV împotriva tuturor, precum şi numărul colosal de istorii negative, i-a jucat festa partidului. Iar la alegerile din 2018, eu nu cred că formaţiunea v-a lua un număr important de voturi. Eu cred „Partidului Nostru” nu are şanse la alegerile din 2018", a zis Felix Grincu, fost membru al Partidului Nostru.



Mai mult, Grincu declară că partidul condus de un penal nu este pregătit pentru a conduce o ţară.



"Pur şi simplu este un haos şi nu este o echipă, să fim sinceri. Mâine vine la şefia statului Partidul Nostru, cine va conduce ţara? De exemplu, Domnul Ciubaşenko la Ministerul Educaţiei, el cu jurnalismul, domnul Ţîpovici va face ce îi place mai mult, va conduce calea ferată, mai departe cine? Nu sunt oameni acolo, să fim sinceri, nu este o echipă, nu este un program clar de dezvoltare economic, politic", a declarat Felix Grincu, fost membru al Partidului Nostru.



Fostul membru al "Partidului Nostru" condus de Renato Usatîi, Felix Grincu, a fost condamnat recent la 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semi-închis pentru "denunț fals". Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani. Grincu a fost anterior condamnat de două ori pentru evaziune fiscală, în 2004 şi 2006. În 2013, pe numele lui Grincu a fost intentat un alt dosar penal pentru samavolnicie. Grincu a fost unul din membrii activi ai "Partidului Nostru" și o persoană apropiată lui Renato Usatîi. La alegerile locale din 2014, a fost chiar candidatul formațiunii la funcția de primar pentru comuna Vatra din municipiul Chişinău.