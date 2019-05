Dezvăluiri în dosarul Tranga: Cum a încercat să-i preia lui Viorel Varzari jumătate din afacerea cu cisterne din inox

Dezvăluiri în dosarul Tranga. Omul de afaceri Viorel Varzari, cel care l-a denunţat pe Andrei Tranga, proprietarul unei reţele de restaurante din Moldova, le-a povestit jurnaliştilor de la portalul zeppelin.md, cum a încercat acesta să-i preia jumătate din afacerea cu cisterne din inox. Potrivit lui Varzari, în această schemă era implicat şi interlopul Grigore Karamalak, cunoscut ca "Bulgaru", pe care l-a întâlnit în 2016 la Moscova.



"La prima vedere îmi dădeam întrebarea dacă este chiar el ori nu-i el. Dar până la urmă l-am cunoscut pe domnul Grigorii Karamalak. Am dat mâna, ne-am îmbrăţişat cum se primeşte la dânşii. Când am intrat aceleaşi întrebări, nişte întrebări pur clasice din lumea interlopă: cine eşti tu în viaţă? şi ce-ai făcut? şi ce este cu tine?", a menţionat Varzari.



Viorel Varzari povesteşte că la întâlnirea organizată de Tranga a mers cu Vitalie Ciobanu, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei şi membru al partidului condus de penalul fugar Renato Usatîi.



"Mi s-a spus clar, tu rămâi cu ale tale 50%. Andrei Tranga rămâne cu 30%, eu 20%. Scopul meu în aceste 20% e să nu aveţi probleme în Rusia. Şi mi-a spus clar că aceste 20% vor fi înregistrate pe domnul Vitalie Ciobanu. M-am simţit foarte umilit. Pot să-l calific ca un şantaj", a declarat omul de afaceri.



Viorel Varzari susţine că la întoarcerea în Moldova i-a zis lui Andrei Tranga că nu vrea afaceri în care este implicat Karamalak. În replică, Tranga i-ar fi spus că prietenia lui cu "Bulgaru" a început încă din anii 90 şi toate afacerile le gestionează doar împreună.



"-Cum se numeşte compania lui Tranga? - TRABO PLUS. TRA este Tranga şi BO -bolgaru. Bulgaru, da ! El e vestit cu numele acesta şi se mândreşte cu numele acesta. Mi s-a spus că în compania TRABO PLUS, domnul Karamalak are o parte a lui a businessului. Eu înţeleg totul, sunteţi prieteni, dar până la urmă nu se putea fără dânsul de rezolvat chestia aceasta ? Mi-a zis că nu, pentru că toate business-urile şi toate afacerile pe care le deţine Andrei şi are cote părţi, automat îi aparţin şi lui Karamalak", a precizat Viorel Varzari.



Totodată, mai multe persoane din anturajul lui Grigore Karamalak, care se află în Moldova, sunt angajate, în prezent, la firmele lui Andrei Tranga.



"Practic toate persoanele care s-au eliberat din detenţie, persoanele care au fost implicate cumva cu domnul Karamalak, cu toate schemele pe care le-au avut ei, el i-a preluat. Cineva este şofer, cineva îi păzeşte, cineva duce banii, cineva îi aduce. Mai mult ca atât, şoferul lui Karamalak îi duce copiii lui astăzi", a conchis Varzari.



Viorel Varzari a căutat diferite pretexte pentru a rupe legătura cu Tranga. Şi-a evaluat compania şi a aflat că valorează aproximativ 10 milioane de euro. Aşa că i-a cerut lui Tranga patru milioane de euro în schimbul acţiunilor, dublu faţă de înţelegerea iniţială.



"Îmi pui patru milioane de euro pe masă şi eu îţi semnez cele 40% numai în aşa caz. Dar acesta a fost doar un pretext. El supărat foc. Şi mi-a spus prin telefon: tu vrei să mai pleci o dată la Moscova? Eu am zis că nu mai vreau să plec nicăieri şi i-am pus receptorul şi cu asta s-a terminat relaţia noastră", a subliniat omul de afaceri.



Andrei Tranga a pus atunci la cale o altă schemă, prin intermediul unui om de afaceri italian, de la care Varzari cumpărase nişte utilaje. Italianul a revenit în Moldova în 2017 să discute cu Varzari.



"A zis: dragii mei eu v-am făcut gospodari cu utilajul dat, că prin intermediul utilajului meu, voi aţi făcut foarte mulţi bani. Eu vă solicit să-mi scrieţi o parte din business cu titlu gratuit. I-am dat un răspuns negativ. El ne-a spus: uitaţi-vă, răspunsul acesta negativ o să vă coste. Acesta era un şantaj deschis", a spus Varzari.



Peste câteva luni, Varzari a aflat că italianul s-a asociat cu Tranga şi oamenii lui, iar împreună ar fi încercat să-i "fure" clienţii. Ulterior, italianul a depus o plângere la procuratură în care îl acuza pe Varzari de "furt intelectual". Varzari a fost arestat pentru 30 de zile şi s-a plâns procurorilor că este şantajat. În puşcărie, a fost vizitat de avocatul lui Andrei Tranga, care i-a cerut să-l pună pe Tranga administratorul companiei.



"Vitalie Caldîba vine şi spune: uite, eu sunt de la Andrei, ştii tu şi de la Gadjiu Alexei. Zice: eu trebuie să fiu avocatul tău de azi înainte. Noi am auzit că tu prea multe vorbeşti uneori şi trebuie să te scoatem de aici mai repede. Să gătesc suma de 500 de mii de euro pentru italian, să gătesc suma pentru Moscova de 500. Pentru a ieşi la discuţie, italianul 200 de mii vrea. Întâlnirile noastre se rezuma la una: să accept benevol furtul şi doi-să gătesc banii", a subliniat Viorel Varzari.



În data de 25 aprilie, Viorel Varzari, în colaborare cu procurorii, ar fi plătit prima tranşă din banii ceruți, mai exact, 30 de mii de euro. Banii au fost găsiţi de procurori, în timpul percheziţiilor, iar Andrei Tranga şi patru complici au ajuns după gratii. Traga are acum dosar penal pentru trafic de influenţă şi şantaj. Varzari spune că îi este frică pentru viaţa sa şi a celor apropiaţilor.



"În caz că dacă se întâmplă ceva cu persoana mea, dumneavostră o să ştiţi deja de unde cresc picioarele ori cu apropiaţii mei fiindcă, după tot ce s-a întâmplat, apropiaţii s-au refugiat deja. Persoanele apropiate, soţia este refugiată în altă ţară", a punctat Viorel Varzari.