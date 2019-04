DEZVĂLUIRI importante și GLUME despre Game of Thrones. Actori principali au vorbit despre ultimul sezon

Actori principali din "Game of Thrones" au vorbit despre ultimul sezon la o emisiune televizată din Statele Unite. Kit Harington, care joacă rolul lui Jon Snow, a ţinut un monolog la începutul emisiunii, dar a refuzat să ofere detalii despre sfârşitul serialului, chiar dacă a fost rugat de fosta colegă de pe platourile de filmare, Emilia Clarke.



" - Ok, bine. Ne poţi oferi măcar o idee, una generală despre cum se termină?

- Stai o clipă. Tu ai participat şi ştii deja cum se termină.

- Ei bine, da, dar am uitat. Adică, a trecut atât de mult timp de la ultimul sezon, plus că în multe dintre scene vorbesc cu un dragon, care este doar o minge de tenis pe stâlp verde. Habar nu am ce se întâmplă de fapt."



În continuare, actriţa Emilia Clarke, care o interpretează pe Daenerys Targaryen, l-a întrebat pe Kit Harington dacă îşi aminteşte cum personajele lor au făcut dragoste în sezonul şase.



"- Apropo, îţi aminteşti când am făcut dragoste în sezonul şase?

- Da, îmi amintesc.

- Ştiai că au filmat această scenă?

- Ok."



Un alt actor al serialului, John Bradley, s-a ridicat din public şi a întrebat ce s-a întâmplat cu personajul său, Samwell Tarly. Dânsul s-a prefăcut că l-au lăsat să vadă doar două pagini din scenariu. Şi Leslie, soţia din viaţa reală a lui Harington, care la fel a jucat rolul unui personaj din "Game of Thrones", a fost prezentă în emisiune. Ea şi-a întrebat soţul ce vor face de acum încolo, având în vedere că nu au economisit bani şi că Harington îi spunea mereu că este "Regele Nordului".

Ultimul sezon, al optulea, din ''Game Of Thrones'' va conţine şase episoade şi va fi difuzat începând cu 14 aprilie.