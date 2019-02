DEZVĂLUIRI. Ce se pregătește după alegeri. DISCUȚIA lui Renato Usatîi de la Moscova

Protestele organizate de Platforma "Demnitate şi Adevăr" în frunte cu Andrei Năstase, în perioada 2015-2016, au fost finanțate de Renato Usatîi. Mărturisirea a fost făcută chiar de el într-un live pe Facebook.



"Toată lumea ține minte că atunci când era protest mare, trebuiau să se pornească vreo două-trei sute de autobuze, cine să achite? Toţi se dădeau la o parte. Renato Usatîi trebuia să achite. Ei urcau toți – de la Platformă, de la socialiști, de la Partidul Nostru, cetățeni simpli. Când Platforma "DA" ”bucsuie” cu semnăturile pentru referendum, hai că trebuie de ajutat, Platforma "DA" face PR – noi am făcut asta, noi am adunat, dar oamenii mei, săracii, au muncit", a declarat Renato Usatii, preşedintele formaţiunii "Partidul Nostru".



Cu puţin timp înainte de aceste dezvăluiri, pe internet a apărut o interceptare telefonică a discuţiei dintre Usatîi şi colegul său de partid Nicolai Ţîpovici. Cei doi au vorbesc despre mai multe subiecte, inclusiv despre unele scenarii post-electorale. Mai exact, Usatîi confirmă că blocul creat de binomul PAS-PPDA se va destrăma imediat după alegeri. Mai mult, acesta este sigur că, după scrutin, cei din partidul lui Andrei Năstase vor intra în cârdăşie cu deputaţi ai formaţiunii „Partidul Nostru”, pentru a zădărnici tentativa de creare a unei coaliţii majoritare.



"Ea îl ţine pe Andruşa sub fustă, dar Andruşa s-a săturat să respire oxigen sub fustă. Ei 100% se vor destrăma după alegeri. Pentru noi este important ca Andruşa, care acum umblă şi urlă de dimineaţă şi până seara, inclusiv oamenii lui, trebuie să vedem câţi vom avea noi, cât vor fi la Andrei. El oricum va face tot ceea ce îi vor spune oamenii din străinătate. Acum este cu Maia, dar cred că va fi cu noi. Nu este vorba despre o coaliţie, ci de o încercare de a-i păcăli pe demoni", a menționat Renato Usatii, preşedintele formaţiunii "Partidul Nostru".



Pentru ca această combinaţie să iasă, Renato Usatîi îi recomandă colegului său să fie pe loc, în Moldova, când vor fi anunţate rezultatele alegerilor. Şi asta pentru a ţine situaţia sub control şi pentru a nu avea surprize din partea unor membri ai blocului PAS-PPDA.



"O parte dintre membri sunt normali, dar altă parte sunt debili. Pe ei şi pe Mişa Ghimpu trebuie să-i laşi într-o cameră şi să-i încui ca nimeni să nu intre acolo timp de 10 ani", a zis Renato Usatii.



Andrei Năstase nu a răspuns la telefon pentru a confirma sau infirma cele declarate de Renato Usatîi. Acum câteva zile, vicepreşedintele PAS, Mihai Popşoi, a mărturisit că blocul electoral creat de Sandu şi Năstase se va destrăma imediat după alegerile parlamentare. Mai exact, cele două formaţiuni se vor separa şi vor împărţi fotoliile de deputat.



"Posibil să fie două fracţiuni separate sau poate chiar trei fracţiuni separate pentru că este şi componenta societăţii civile şi din alte partide. Dar cu siguranţă, în cazul în care vom fi la guvernare va fi o coaliţie de guvernare şi chiar dacă vom fi în opoziţie desigur că ne vom coordona activităţile", a spus Mihai Popșoi, candidat PAS-PPDA pentru funcţia de deputat.



La sfârşitul lunii trecute, Maia Sandu a lăsat să se înţeleagă, într-un interviu pentru Deutsche Welle, că nu pune preţ pe păstrarea blocului PAS - PPDA şi că mai puțin contează dacă va fi constituit un grup parlamentar sau două în viitorul legislativ.