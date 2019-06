Deznodământ dramatic: Joker Chişinău s-a impus în final în faţa Olimpia Bălţi

Deznodământ dramatic în derby-ul dintre Joker Chişinău și Olimpia Bălţi în Campionatul Naţional de fotbal pe plajă. A fost un meci restant din etapa a doua a competiției, iar Joker-ul s-a impus în final cu scorul de 3-2, după ce bălțenii au condus cu două goluri diferență.



Olimpia a început mai bine și a înscris de două ori în prima repriză prin Igor Praporşic şi Constantin Gurjui.



Joker-ul nu a renunţat şi a avut o revenire spectaculoasă în repriza secundă. Chișinăuienii au înscris 3 goluri în doar 3 minute prin Nicolae Sîrghi, Victor Iordachi şi portarul Oleg Chitoroagă.



În urma acestei victorii din partida directă, Joker s-a distanțat în fruntea clasamentului la 4 puncte de secunda clasată Olimpia.



"Am reuşit să calmăm spiritele și jocul ofensiv al adversarilor. Ei ne-au creat probleme, au închis bine spaţiile şi a atacat periculos. La rândul nostru, am revenit și am pus stăpânire în joc", a spus Leonid Podlesnoi, antrenor al Joker Chişinău.



"A fost echipa, care se luptă cu noi pentru titlu. Am câştigat şi am meritat victoria. MUSCA Mai buni am fost la controlul balonului. Am şutat mai multe pe poartă. Ei au avut două şuturi pe poartă şi au marcat două goluri. Noi am încercat să şutăm mai mult la poartă, altfel nu intră golurile", a spus Victor Iordachi, jucător.



"Noi nu am fost mai slabi decât oponenții noștri. Toată lumea a văzut asta! Uneori am fost şi mai buni. Adversarul a câştigat nu datorită faptului că noi am prestat un joc mai slab. Aşa s-a întâmplat, pur și simplu. De data asta norocul a fost de partea lor", a spus Daniil Ivanov, antrenor al Olimpia Bălţi.



Vineri, 5 iulie, se va disputa ultima etapă din cadrul sezonului regulat.

Primele 5 clasate dintre cele 8 echipe se vor califica în faza play-off şi vor lupta pentru câştigarea titlului.