Dezmăț în transportul public. Mulţi pasageri nu poartă mască de protecţie

În transportul public din Capitală este dezmăţ total. Chiar dacă purtarea măştii este obligatorie în transportul public şi în staţiile de aşteptare din Chişinău, conform deciziei comisiei municipale extraordinare de sănătate publică, în realitate, însă, o bună parte a pasagerilor nu respectă regula şi nicio autoritate nu monitorizează acest proces. Mulţi pasageri urcă nestingherit în troleibuz fără măşti.

Unii dintre ei chiar dacă au mască de protecţie, o ţin sub barbă. Edilul Capitalei, Ion Ceban, a cerut Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul General de Carabinieri să mobilizeze angajaţi care să patruleze spaţiile publice şi să asigure respectarea măsurilor sanitare.



''– Nu vă temeţi să staţi fără mască în transportul public?

- Nu.

- De ce?

- Nu vreau să dau comentarii.''



După ce au fost luaţi la întrebări de echipa noastră de filmare, aceşti bărbaţi au scos din buzunare măştile şi le-au pus pe faţă.



'' - Văd că aveţi mască, dar de ce nu o purtaţi? Când intraţi în transport, nu vă spune taxatoarea că ar trebui să o purtaţi? ''



Şi acest bărbat şi-a pus masca, abia după ce s-a apropiat de el reporterul.



'' - De ce nu purtaţi mască în transportul public, nu vă temeţi?

- Dacă m-am vaccinat, este obligatoriu? Dacă e atât de principial, pot să o pun. ''



Regula este ignorată şi în staţiile de aşteptare a transportului public.



''Fiecare trebuie să se protejeze pe el, nimeni nu trebuie impus la vaccine, la mască, la nimic. Eu vreau să mă protejez, mă protejez, dar dacă nu apoi nu. ''



Cei care respectă regulile sanitare sunt indignaţi de această situaţie.



''E pericol, dar ce să facem? Nu putem să-i facem observaţie. Nu vrem să intrăm în conflicte, pur şi simplu. ''



'' Dacă e lege apoi e lege pentru toți, dacă nu apoi nu-i, eu așa înțeleg. Eu sunt vaccinat, am două vaccini, dar dacă e lege înseamnă că trebuie de purtat. ''



Taxatorii spun că majoritatea pasagerilor nu respectă normele sanitare.



'' Majoritatea, practic, nu. Le faci observaţie, dar e foarte greu să-i explici fiecăruia. Eu sunt vaccinat, am dreptul să nu port mască. Fiecare găseşte motivul său să refuze. ''



Primarul Capitalei susţine că poliţia este cea care trebuie să le ceară pasagerilor să respecte regulile sanitare, nu şoferii sau taxatorii. Într-o scrisoare adresată Ministerului de Interne şi Inspectoratul de Carabinieri, edilul le cere instituţiilor să mobilizeze angajaţi pe străzi, în spaţiile comerciale, în transportul public şi în staţiile de aşteptare. Ofiţerul de presă al MAI, Alina Tăbîrță, nu a fost de găsit pentru a comenta solicitările lui Ion Ceban. Iar purtătorul de cuvânt al IGC, Alexandru Bejan, a dat asigurări că în 1 septembrie, la staţiile de aşteptare a transportului şi la trecerile de pietoni din preajma instituţiilor de învăţământ, vor fi carabinieri.