Dezlegări în Postul Paștelui. Peştele, la mare căutare înainte de Duminica Floriilor

Embed:

Aglomeraţie mare la piaţă în ajun de Florii. Creştinii ortodocşi de stil vechi, care ţin post, au mâine dezlegare la peşte. Parascovia Pîrlog a venit la Piaţa Centrală din satul Căpriana. Femeia spune că are trei copii şi opt nepoţi, care vor veni în ospeţie, iar bucatele din peşte nu vor lipsi de pe masă.



"Noi îl luăm mai mult când peştele este viu, dacă peştele e viu înseamnă că e sănătos. Îl facem şi în duhovcă , îl facem şi prăjit şi la răcitură merge", a spus Parascovia Pîrlog, cumărătoare.



Cumpărătorii au format cozi la tarabele cu peşte viu.



"Carp am să iau. Preţurile sunt cam mărite, dar trebuie de luat. Cine găteşte peştele la dumneavoastră? Soţia.Îl prăjeşete eu ştiu , eu doar mănânc. "



"Eu numai îi scot maţele , îl curăţ bine, îl spăl de câteva ori. Apoi la prăjit, e tradiţie o sută de procente. "



În ajunul sărbătorii vânzătorii spun că au un asortiment bogat de peşte, iar preţurile au rămas aceleaşi.



"Avem astăzi în vânzare , în ajun de Florii . Avem Caras , avem fitofag la 3 la 4 kilograme . Avem carp la 3 kilograme 3, 5. Carp mai mic un kilogram sau 1,5 . Practic sunt aceleaşi preţuri. Nu am schimbat preţurile. Aşteptăm cumpărători cu mare drag avem peşte bun de calitate. "



Specialiştii recomandă cumpărătorilor să aleagă cu atenţie peştele şi să-l cumpere doar din locuri autorizate.



"Trebuie să fie viu, ochii deschişi , solzii întregi şi lucioşi. Respectiv ne uităm şi la branhiii . Ele au o culoare roşie închisă sau puţin mai deschisă depinde de specie. A fost ţinut în condiţii corespunzătoare", a zis Andrian Cuzmuc, medic veterinar.



"Produsele din peşte, peştele proaspăt trebuie să fie procurat doar din locuri autorizate. În primul rând trebuie să atragă atenţia la aspectul exterior a produsului. Cum arată, în ce condiţii este comercializat. Dacă are careva suspiciuni poate să solicite actele , documentele de la persoana care comercializează", a declarat Eugeniu Straistă, inspector principal ANSA, Chişinău.



În pieţe, cel mai solicitat este peştele viu. Un kilogram de crap ajunge până la 70 de lei, iar unul de fitofag nu costă mai mult de 30 de lei.