Dezgolite frumos pe covorul roșu de la Festivalul de film de la Cannes. Rochiile care le-au facut pe vedete să fie în centrul atenției (IMAGINI SPECTACULOASE)

Foto: reuters

Festivalul Internațional de film de la Cannes este în fiecare an în atenția cinefililor din toată lumea, dar și a milioanelor de admiratori și fani ai starurilor de cinema, care se afișează pe covorul roșu. În timp ce juriul festivalului și criticii de film au misiunea de a selecta cele mai bune producții de cinema, spectatorii și criticii de modă apreciază cele mai inspirate și neobișnuite ținute vestimentare de pe covorul roșu.



În ziua deschiderii festivalului de la Cannes, cea mai discutată ținută a fost cea a modelului Chantel Jeffries, cunoscută și pentru relațiile sale amoroase cu interpretul Justin Bieber și raperul The Weeknd.



În cea de-a doua zi a forului cinematografic, rochia modelului a fost, însă, eclipsată de ținuta unei invitate necunoscute de origine asiatică, care a apărut pe covorul roșu cu sanii la vedere.



O ținută tradițional extravagantă a ales și scriitoarea din Rusia, Lena Lenina. Ea și-a făcut apariția într-o rochie lungă aurie, încrustată cu spini uriași.



O altă atracție a festivalului de film de la Cannes a fost cântăreața franceză Marie Parie, îmbrăcată într-o rochie mini cu paiete și un decolte generos, dar și cu voal de mireasă.



Nu este pentru prima dată când starurile festivalului de la Cannes șochează publicul prin ținutele lor extravagante și sexi, cu croieli îndrăznețe. Acum doi ani, cunoscutul model Bella Hadid a apărut pe covorul roșu întro rochie decupată în părți, fapt ce a dat de înțeles că nu are lenjerie intimă.