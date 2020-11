Dezbateri electorale concomitent la cinci posturi TV! Mihai Popșoi și Vlad Bătrîncea au răspuns la întrebările cetățenilor și a decanului FRIȘPA

"Priorități-cheie: dreptate, disciplina, ordine. Doamna Maia Sandu a demonstrat în cariera sa profesională că are suficient curaj, îndemânare și pricepere pentru a face ordine, iar sistemul de justiție este prioritate nr.1", a spus Mihai popșoi, reprezentatul legal al Maiei Sandu."Igor Dodon - unicul candidat, care are echipă, care este pregătit profesionist și acel care în acest an, an al pandemiei, al secetei, facei față împreună cu toți colegi din Parlament și Guvern. Nu este simplu, dar și în acest an am demonstrat că atunci când este echipa, poți ajuta cetățenii", a precizat Vlad Bătrîncea, reprezentatul legal al lui Igor Dodon."Igor Dodon este un economist foarte bun, îl consider cel mai bun economist, care vede foarte bine potențialul și necesitățile pentru investițiile. El mizează pe crearea platformelor industriale în fiecare raion", a spus Vlad Bătrîncea."Maia Sandu va găsi bani, în condiții convenabile, pentru a deschide întreprinderile de prelucrare a producției agricole pentru pornirea proceselor de producere în sate și orașe", a declarat reprezentatul legal al Maiei SanduMaia Sandu şi Igor Dodon se vor confrunta în turul doi al alegerilor. În data de 1 noiembrie liderul PAS a acumulat 36,16 la sută dintre voturi, iar candidatul independent a luat 32,61 de procente din sufragii.