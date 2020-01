Dezastrul din Australia văzut din satelit. O treime din Insula Cangurilor a fost transformată în scrum

Imaginile suprinse de un satelit NASA prezintă dezastrul ecologic pe care l-au produs incendiile de pădure pe renumita Insulă a Cangurilor din Australia, unde trăiesc mai multe specii protejate sau aflate pe cale de dispariție: o treime din această insulă a fost transformată în scrum, informează CNN, citează digi24.ro.

Proporțiile dezastrului provocat de incendiile de pădure din Insula Cangurilor au fost surprinse marți, de un satelit NASA. O grafică animată realizată de CNN arată cum arăta insula înainte și după dezastrul ecologic.

Conform estimărilor NASA, o suprafață de peste 155 de mii de hectare - o treime din insulă - a ars. Din imagini se pot observa cu ușurință zonele afectate de incendii.

Insula Cangurilor este locul unde trăiesc câteva specii de animale extrem de rare, aflate pe cale de dispariție. Printre cel mai cunoscute sunt lupul marsupial - care trăiește exclusiv pe această insulă - și ursul koala.

De asemenea, mai multe specii protejate de păsări trăiesc aici.

Conform estimărilor NASA, circa 25.000 de urși koala au murit deja în urma incendiilor, ceea ce ar însemna jumătate din întreaga populație de marsupiale de pe insulă.

Între timp, în Australia, bilanţul a ajuns la 25 de morţi, 8 milioane de hectare şi 2.000 de case distruse de foc. Fumul incendiilor din Australia a traversat Pacificul și a ajuns în Chile și Argentina, au confirmat serviciile meteorologice din America de Sud.

