Dezastru pentru Facebook: Ce se întâmplă cu moneda digitală Libra

Eforturile Facebook de a lansa o monedă digitală globală numită Libra par a fi inutile, pe masura ce marile companii de plăţi, inclusiv Mastercard şi Visa, au renunţat la a mai sustine proiectul.Cele două companii au anunţat că vor părăsi asociaţia vineri după-amiază, la fel ca EBay Inc, Stripe Inc. şi compania de plăţi din America Latină, Mercado Pago. Ei se alătură PayPal Holdings Inc care a ieşit din grup în urmă cu o săptămână, întrucât autorităţile de reglementare globale continuă să transmită îngrijorări cu privire la proiect.Iesirea operatorilor de plati e o lovitura importanta pentru Mark Zuckerberg, care se baza pe acestea pentru a populariza moneda digitala.Restul membrilor asociaţiei Libra, inclusiv Lyft şi Vodafone, erau în principal companii de capital de risc, telecomunicaţii, blockchain şi tehnologie, precum şi grupuri non-profit, scrie businessmagazin.ro