Dezastru pe un drum din Durești. Arată ca după bombardament, iar iluminarea stradală lipsește

Dezastru pe strada Mihail Sadoveanu din orașul Durlești. De aproape doi ani, oamenii se plâng că nu au pe unde merge, pentru că drumul arată ca după bombardament, iar iluminarea stradală lipsește. Localnicii spun că s-au adresat de mai multe ori la Primărie, însă nu se întreprinde nimic.”Aici s-au pornit lucrările de apeduct și canalizare, unde a fost lăsat totul așa baltă. Se vede cum au fost făcute săpăturile, numai astupate cu pământ și așa au fost lăsate.”Până acum, localnicii au strâns mână de la mână şi au cârpit artera doar pentru a putea merge pe acolo. După cea mai mică ploaie însă, drumul este spălat și devine impracticabil.”Nu merge salvarea. Nu merg pompierii. Lumină nu avem la stâlp. Toate trotuarele pe care le-am făcut aici sunt din banii noștri. Ei nu au făcut nimic. Noi am dat câte 500-700 de lei de casă”.”Nu lucrează nici apa, nici canalizarea, nici lumina și nici drum nu avem. Suntem în veacul 21 sau suntem în veacul mediu? Noi pe jos nu putem merge, dar de transport nici nu discutăm.”Şi mai grav este că porţiunea de drum nu are nici iluminat.”Trebuie să vii doar cu telefonul sau cu altceva să iluminezi. Vă închipuiți cum trăim. Mai ales de când o stricat complect drumul acesta”.”Picioarele uite așa se învârtesc printre aceste pietre. Eu am 80 de ani. Cum pot eu să merg pe așa drum?”.”Cât să așteptăm. E pe al treilea an, nici apă, nici canalizare, dar drumul l-au fărmat. Am muncit o viață și am ajuns să mergem prin glod”.Reprezentanții Primăriei dau asigurări că până la sfârșitul anului drumul va fi reabilitat, iar pe stradă va fi lumină.”Domnilor li s-a explicat cu două săptămâni în urmă că este în proiectare iluminatul şi o să fie până la finele anului şi termenul de execuţie la reparaţia drumului e până la 31 decembrie.”, a declarat Mihail Enache, specialist Direcția amenajare Primăria Durlești.Pe porțiunea de aproape jumătate de kilometru trăiesc 30 de familii. Potrivit autorităților locale, proiectul de reabilitate a drumului costă în jur de 7 milioane de lei.