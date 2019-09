DEZASTRU PE STRĂZILE SECUNDARE din Capitală. Autorităţile susţin că nu sunt bani pentru reparaţii

Străzile secundare din Chişinău sunt pline de cratere, iar pe unele artere abia dacă se mai văd mici pete de pietriș spălat de ploi. Excepţie nu este nici strada Aşhabad din sectorul Botanica al Capitalei. Odată intrat pe această stradă, şoferii nu au nicio şansă să ocolească vreun crater.



"Iată o să arătaţi la televizor, poate primăria va vedea şi va lua nişte măsuri. Acum încă e bine. Aici dacă plouă în genere drum nu este."



Oamenii care locuiesc prin preajmă spun că nu doar maşinile se pot rupe în două, ci şi oasele pietonilor.



" - Dar dvs. cu căruciul cum vă descurcaţi? - Foarte greu, noi deja am schimbat trei cărucioare într-un an de zile şi mii comod deja pe jos. - Şi cu copilul în braţe? - Da. "



"Da aici este mai la dos, ce nu-i drept? Noi vom merge şi aşa. Se face mai la centru, unde merg acei toţi de sus."



Marea plombare începută încă în primăvară pe strada Cetatea Albă a ajuns abia ieri. Ce-i drept, asfaltul a fost suficient doar pentru jumătate de drum.



" - Ne odihnim? - Da ce, a venit ploaia şi am terminat şi asfaltul şi aşteptăm să mergem în altă parte la lucru."



Şi pe alte artere din interiorul cartierelor, gropile înfloresc una după alta. Străzile Buiucani sau Gheorghe Codreanu arată ca după bombardament. Localnicii de pe strada Maria Lătăreţu din sectorul Buiucani nu s-au lăsat la mila autorităţilor. Oamenii au pus mână de la mână şi au pavat aproape jumătate de stradă.



"Îmi pare foarte rău, acolo nu s-a mai ajuns deja bani să pavăm. - Cât aţi cheltuit pentru pavare? - În jur la şase mii de lei."



Şeful Direcţiei Transport susţine că nu pot face nimic pentru a îmbunătăţi situaţia, atât timp cât au un buget anual de doar 78 de milioane de lei pentru cei 1700 de kilometri de drumuri pe care îi au în gestiune.



"Dvs. fără bani puteţi face ceva? Puteţi ceva să cumpăraţi fără bani? Noi o insistăm în continuare ca sursele alocate pentru drumuri să fie mai mari", a spus Adrian Boldurescu, şef Direcţia Transport Chişinău.



Funcţionarul mai recunoaşte că 50 de străzi secundare au termenul de exploatare depăşit încă din 1970, iar pe acolo nu poate circula nici ambulanţa.