DEZASTRU la staţiile de irigare. Apele Moldovei înregistrează pierderi de 59 milioane de lei

Conducerea Agenţiei "Apele Moldovei" a transformat instituţia într-o structură iresponsabilă cu un management defectuos. Critica vine din partea premierului Pavel Filip. Şeful executivului susţine că 11 întreprinderi subordonate agenţiei au adus, în ultimii patru ani, pierderi de 59 de milioane de lei. Pagubele au fost provocate de mai multe staţii de irigare, care, deşi de ani buni sunt nefuncţionale, în acte mai ţin înscrişi muncitori.

Stația de Irigare din Cărpineni, Hâncești este într-o stare deplorabilă. Pereţii clădirii stau să se dărâme, ferestrele sunt stricate, iar utilajul e uzat. Am găsit aici doar paznicul, un bătrân de 62 de ani.



"Păzesc fierăritul, dar bani nimic. Nu am primit de un an și opt luni aproape. Vă gândiți dumneavoastră? Cu ce să trăiesc eu? Am vreo două răți și vreo 10 găini", a spus Simion Solonaru, paznic.



Autoritățile locale susțin că stația de irigare nu este în gestiunea lor.



"Noi nu suntem la curent cu această instituție pentru că nu suntem responsabili de această activitate a lor. Nu am observat cineva să activeze aici în afară de paznic", a precizat Ion Luţă, primar interimar al satului Cărpineni.



Stația e nefuncţională din 2014, dar totuși acolo sunt angajate 11 persoane, iar datoriile la salarii au ajuns la 154 de mii de lei. Reprezentanții Agenției "Apele Moldovei" strâng neputincioși din umeri și recunosc că problema persistă deja de mult timp.



"Ultimul timp s-a agravat situația, deoarece se micșorează terenurile irigabile. Întreprinderea e la autofinanțare și unica sursă de existență a acestor întreprinderi este serviciile care el acordă la irigare. Prin scăderea acestor venituri cresc și datoriile salariale", a declarat Radu Cazacu, vicedirector "Apele Moldovei".



Conducerea Agenției "Apele Moldovei" pregăteşte un proiect de hotărâre prin care toate stațiile nefuncționale vor fi scoase definitiv din folosință.



"Casarea celor sisteme de irigare care nu sunt din punct de vedere economic rentabile, care sunt depășite fizic și din punct de vedere tehnic", a subliniat Radu Cazacu.

La cele 11 întreprinderi subordonate Agenţiei "Apele Moldovei" sunt angajate 521 de persoane, care au un buget anual destinat salarizării de peste 18 milioane de lei.