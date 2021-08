DEZASTRU în ţară din cauza PLOILOR: Gospodării inundate, copaci smulşi din rădăcini și localităţi fără lumină (FOTO)

Aproximativ 100 de localități din țară au rămas fără energie electrică în urma precipitațiilor și vijeliei. Potrivit furnizorului de energie electrică, la ora 6:00 erau afectate doar 25 de sate, însă către ora 14:00, numărul acestora a ajuns la 95. Condițiile meteo nefavorabile au îngreunat activitatea echipelor de intervenție care nu pot reconecta localitățile la rețeaua de energie electrică.



Dincolo de asta, ploile însoţite de vânt şi descărcări electrice au făcut prăpăd în mai multe localităţi din ţară. Străzile s-au transformat în râuri, zeci de copaci au fost smulşi din rădăcini și mai multe gospodării au fost inundate.



În satul Cigârleni din raionul Ialoveni, mai multe gospodării au fost inundate. Apa a pătruns în beciuri şi în casele oamenilor:



"Sus la mansardă, adică în pod. În grădină ne-au înnecat şi nu ne-a rămas nimic".



Şuvoaiele i-au spălat şi grădina Anei Trohin:



"Tot ne-a distrus chiperul, praj, țelină. Tot, tot ce am muncit vara nu am nimic. Am mai cumpărat şi lemne pentru iarnă şi ne-a luat şi pe acelea ploaia".



"Ploaia a durat 30 de minute și a distrus 70 la sută din drumurile din satul Cigârleni, raionul Ialoveni. De exemplu, această stradă recent reparată a devenit impracticabilă în urma intemperiilor. Oamenii susțin că nu au mai văzut niciodată o ploaie atât de puternică în localitatea lor".



"-Ca acum nu a fost, aşa inundaţii mari.

A fost puternică ploaia?

Puternică, jumate de oră, dar apa-n sat

Nu se vedea om cu om".



Iar la Căuşeni, ploaia puternică a transformat strada principală într-un râu:



Precipitațiile au făcut prăpăd şi în regiunea transnistreană. În oraşul Tighina, mai multe străzi au fost inundate, iar pe anumite porţiuni, apa ajungea până la portierele maşinilor.

Salvatorii au intervenit în satul Cneazevca din raionul Leova, unde un copac a căzut peste o casă. Specialiştii IGSU au deblocat drumurile de acces din mai multe localităţi din Briceni, Edineţ şi Donduşeni, pentru a înlătura crengile prăbuşite de la rafalele de vânt. Avertizarea cod galben de vreme instabilă este valabilă până la ora 20:00. În zilele viitoare cerul va fi variabil. Temperaturile vor oscila ziua între 24 și 32 de grade.