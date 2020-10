DEZASTRU în comuna Boşcana, după ploaie. Pagubele se ridică la aproximativ jumătate de milion de lei (FOTO)

Ploile abundente şi vântul de ieri au făcut dezastru în comuna Boşcana, raionul Criuleni. Aproape 60 de gospodării au rămas, parţial, fără acoperişuri, la fel ca şi primăria şi biserica din localitate. Vântul puternic a doborât copaci şi a avariat liniile electrice astfel că aproape jumătate din localitate a rămas în beznă.



"Aseară, ploaia a fost ca un fel de ciclon. Aşa ploaie ultima dată a fost în anul 1974, atunci vreo 25, 30 de case au fost afectate mult, copaci groși smulşi din rădăcină", a spus un localnic.



Printre păgubaşi este şi familia Bujor. Soţii spun că vântul puternic le-a smuls țiglele de pe casă, iar geamurile au fost distruse:

"Multe scânduri erau căzute în ogradă la poartă, în grădină tot era. M-am pus jos şi am început să plâng, nu mai ştiam ce să fac".

"Veneam cu vaca, mă uitam pe drum şi nu aveam pe unde trece, deja îmi era frică să nu să se întâmple ceva cu vaca, să nu moară. Îmi era frică să nu atingă firele electrice şi să nu o pierd".

"Lumea din sat vine şi ajută, mulţumim Domnului. Ei au înţeles că situaţia este gravă, noi trebuie să acoperim biserica din nou pentru că plouă în interior iar odată cu trecerea zilelor, săptămînilor, pierderile vor fi tot mai mari. În interior avem picturi efectuate manual, iconostas de lemn nou", a declarat Serghei Golovaci, parohul bisericii "Nașterea Maicii Domnului".



Localnicii sunt în stare de şoc după ploaia de ieri:



"Dimineaţă când am venit la biserică era un dezastru, nici nu găsesc cuvinte să mă exprim. Uitaţi-vă în jur, e haos, totul e aşa de când a trecut furtuna".



Primarul comunei Boşcana, Svetlana Racul, susţine că pagubele se ridică la aproximativ jumătate de milion de lei: "Aseară am mers prin sat, până la ora 02:00 am făcut procese verbale, iar dimineaţa au apărut mai mulţi oameni păgubaşi. Pentru biserică avem nevoie de 800 metri pătraţi de ţiglă metalică, au fost făcute calcule estimative fără lucru, pentru săteni avem nevoie circa o mie de foi de ardezie".



Guvernul precizează într-un comunicat de presă că astăzi vor fi evaluate pagubele provocate joi de vânt şi ploi, iar în următoarele zile, Executivul va aloca bani pentru cei afectaţi. În comuna Boşcana, raionul Criuleni locuiesc 3 450 de oameni. Intemperiile de ieri au făcut ravagii şi în alte localități din țară.

Potrivit IGSU, salvatorii au intervenit în raioanele Criuleni, Glodeni și Soroca. La Criuleni, un arbore a căzut peste două conducte de gaze şi a fost nevoie de intervenţia angajaţilor companiei de distribuţie. În orașul Glodeni, acoperișul unui liceu a rămas fără aproximativ 60 de foi de ardezie. Iar în satul Cajba din raionul Glodeni, au fost afectate grav mai multe acoperișuri. În satul Visoca din raionul Soroca, peste o sută de foi de ardezie au fost smulse de pe liceu.