DEZASTRU ECOLOGIC la nordul țării. O groapă de gunoi, unde sunt depozitate deșeurile menajere din Bălți, arde mocnind

Groapa de gunoi din Bilicenii-Noi, unde sunt depozitate deșeurile menajere din Bălți, arde mocnind. Fumul dens se lasă peste localitățile din preajmă. Oamenii spun că platforma de deșeuri are consecințe nefaste asupra mediului înconjurător, însă administrația gunoiştii afirmă că nu dispune de tehnică necesară pentru compactarea eficientă a deșeurilor.



Rodica Slobodeniuc spune că și-a cumpărat casă și lot de pământ în satul din apropiere pentru a petrece vara în mijlocul naturii împreună cu familia. Însă din cauza situației ecologice nefavorabile, mai multe vile au fost părăsite de către proprietari.



"Aici nu poți nici respira, nici trăi. Nu are rost să cultivi ceva. Am sunat de mai multe ori la serviciul ecologic. Responsabilii au venit, apoi au plecat, nu știu dacă mai are rost. Le-au abandonat, nu le-au vândut, le-au lăsat pentru că nu are rost. Cu ce să te ocupi dacă nu ai cu ce?", a spus Rodica Slobodeniuc, locuitoare sătuc de vile.



Oamenii se plâng că viața lor a devenit insuportabilă.



"Fumul este dens, când respirăm simțim un fel de gudron. Fumul gros se răspândeşte peste tot, iar în direcția aceea se îndreaptă spre Bălți. Desigur că este periculos, cu certitudine, dar ce să faci?"



"Merg și am dificultăți de respirație, dureri în piept. Când vântul suflă în direcția asta, atunci nu avem cu ce respira. La noi peste tot este otravă, toxine sunt peste tot. Fântâni contaminate, oamenii nu pot bea apă din ele."



Ecologiștii spun că gunoiştea a devenit principala sursă de poluare în regiune, iar noul administrator al platformei a fost obligat să înlăture neajunsurile până la începutul lunii septembrie.



"Reparația și întreținerea într-o stare normală a elementelor tehnice, inclusiv a canalelor de scurgere apelor meteorice de asigurat colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile de depozitat separat deșeurile vegetale de cele managere. După ce va expira terminul, vom ieși la fața locului, vom verifica și vom lua măsuri de rigoare, dacă nu vor fi îndeplinite", a declarat Anatolie Motruc, șef Inspecția pentru Protecția Mediului, Sângerei.



Administratorul gropii de gunoi spune, la rândul său, că fără investiții nu poate îmbunătăți situația. Mai mult, deșeurile nu pot fi gestionate în condițiile în care tehnica din dotare nu poate face față situației.



"Temperatura se ridică acolo la gunoi și se aprinde de la aceasta. Acum s-a stricat tractorul și puțin la noi s-au umplut teritoriu. În planuri avem să îndreptăm mai în urmă, să-l împingem, așezăm gunoiul și să stingem ca să nu iasă fum", a zis Mihail Gherman, administrator SRL „Țambula-Bilicenii Noi”.



Zilnic, la groapa de gunoi sunt aduse peste 50 de tone de deșeuri. Platforma, amplasată pe un teren de aproape 20 de hectare în preajma satelor Țambula şi Bilicenii Noi, a fost deschisă acum 45 de ani. Potrivit legislaţiei, încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor se pedepseşte cu amendă de până la nouă mii de lei.