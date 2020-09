DEZASTRU ECOLOGIC la Nimoreni. Localnicii se sufocă în fum, deșeuri și miros urât

Se sufocă în fum, deșeuri și miros urât. Este vorba despre locuitorii satului Nimoreni, raionul Ialoveni, care se confruntă cu o problemă veche, dar tot mai acută. Oamenii spun că vina pentru acest dezastru ecologic o poartă un agent economic care, în 2001, a deschis o fabrică de prelucrare a prunelor. Astfel, un fum negru şi dens a acoperit cerul din localitate, iar apa râului Işnovăţ, care trece prin sat, este poluată. Proprietarul fabricii respinge acuzaţiile şi susţine că, în prezent, caută soluţii împreună cu autorităţile locale.



Aceste imagini au fost publicate pe internet de un locuitor al satului Nimoreni. Oamenii spun că mirosul a devenit insuportabil şi mai este şi toxic.



"Într-adevăr fumul este foarte puternic, mai ales atunci când afară este ceaţă, fumul se aşează aşa la sol şi nu putem scoate nici o haină afară la uscat, nu putem face nimic. "



"Este urât de tot, mirosul, mai ales vara. Chiar este un mare pericol, însă nu se iau măsuri. Ne-am adresat şi la Primărie, dar în zădar."



Alţii, însă, spun că nici fumul dens, nici activitatea uzinei nu-i deranjează.



"Pe noi nu ne deranjează, ţeava pe unde iese fumul este înaltă şi nu vine spre noi, fumul se duce spre stadion, alte case, pe noi chiar nu ne deranjează."



Primarul localităţii Nimoreni, Andrei Covali, recunoaşte că localnicii au depus mai multe plângeri şi spune că există soluţii.



"De la cetăţeni am primit plângeri, aşa verbal doar. Anterior am avut şi în formă scrisă. Au fost propuse câteva soluţii, pentru fum, de a înălța ţeava, există o asemenea posibilitate, iar a doua, ce ţine de partea apelor uzate, să fie utilaj bun, de exemplu să fie o staţie de epurare.", a declarat ANDREI COVALI, primarul satului Nimoreni, Ialoveni.



De cealaltă parte, agentul economic spune că locuitorii exagerează.



"Noi facem tot posibilul să minimizăm cantitatea de fum, aducem mereu specialişti care să ne ofere sfaturi cum ar trebui să procedăm, inclusiv la procesul de ardere, să fie cât mai puţin fum, căci noi toţi aici, la fel, inspirăm acest fum. A plecat camionul să aducă var stins şi să turnăm în canalul de scurgere, ieri o tonă am turnat acolo, ştiţi varul oxigenează apa mai bine.", a spus DUMITRU VICOL, proprietarul fabricii.



În acest caz, a fost sesizată şi Inspecția pentru Protecția Mediului din Ialoveni.



"Inspectoratul pentru Protecția Mediului Ialoveni a recepţionat o plângere colectivă din satul Nimoreni referitor la incomoditățile create de un agent economic. Controlul va fi efectuat în strictă corespundere cu legea 131 cu privire la acitivitatea de întreprinzător, va fi un control inopinat.", a zis ION CALINIUC

şef interimar Inspecția pentru Protecția Mediului Ialoveni.



În localitatea Nimoreni locuiesc peste două mii de oameni.