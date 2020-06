Dezastru ecologic în satul Cubolta: Sute de kilograme de peşte din râu au pierit

"Luni, la prima oră am ieşit la râu şi acolo am văzut imaginea care este. Intuiam că până la 100 de kilograme. Dar am auzit aşa că să mă dau cu părerea că depăşteşte 100, poate câteva sute de kilograme", a spus primarul satului Cubolta, Alexandru Sîrbu.Alexandru Sîrbu crede că dezastrul ecologic ar fi fost provocat de unii localnici iresponsabili care au deteriorat barajele pentru a scădea nivelul apei din râu."Practic cu un metru apa a scăzut. La noi în râu este peşte mare. Şi atunci când coboară nivelul apei, peştele prin alge înoată prost, deci practic îl poţi prinde cu mâna. Şi aici un grup de braconieri, că altfel nu am cum să le spun, practică astfel de moment pentru a prinde peştele", a spus primarul satului Cubolta, Alexandru Sîrbu.Ecologiştii au prelevat probe de apă pentru a stabili cu exactitate din ce cauză au pierit peştii."Să vedem dacă sunt poluare corpului de apă sau e lipsa de oxigen. Să vedem care sunt cauzele care au dus la pieirea peştelui. Şi în funcţie de asta o să facem un act de control", a spus şeful adjunct la Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Daniel Zugravu.Nu este pentru prima dată când se înregistrează un asemenea dezastru în râul Cubolta. Un caz similar s-a produs în 2015. Atunci ecologiştii au constatat că peştele s-a asfixiat. Am încercat să obţinem un comentariu din partea responsabililor de la Agenţia Apele Moldovei, în gestiunea căreia se află râul. Şeful adjunct al instituţiei, Radu Cazacu, ne-a comunicat că se va putea expune asupra situaţiei după ce vor fi gata rezultatele analizelor de laborator.