DEZAMĂGIŢI CĂ NU SUNT AUZIŢI. Reprezentanţii HoReCa cer renegocierea acordului cu FMI

Reprezentanţii industriei HoReCa solicită ministrului Finanţelor, Natalia Gavriliţa să renegocieze aranjamentele financiare cu Fondul Monetar Internaţional, în special aspectul ce prevede revenirea la o cotă TVA de 20% pentru acest sector. Mai mult decât atât, oamenii de afaceri au precizat că s-au întâlnit, săptămâna trecută, cu reprezentantul FMI în ţara noastră, Vladimir Tulin care le-a spus că organizaţia de împrumut este deschisă pentru a duce tratative în acest sens.



Oamenii de afaceri au venit cu această rugăminte în cadrul unor dezbateri publice, organizate la Ministerul Finanţelor, tot la insistenţa lor. Condiţiile puse de FMI, pe care membrii Guvernului le-au acceptat fără a le discuta cu cei care activează în domeniu, vor genera mai multe pierderi în buget decât venituri, au precizat reprezentanţii industriei HoReCa. Iar dacă autorităţile nu vor lua atitudine, cei din HoReCa ameninţă cu proteste.



"Dacă preferați să falimentați un număr mare de unități de alimentație publică din HoReCa, să reduceți numărul personalului care mai este încă acasă. OK, nu renegociați. Dacă este deschidere dintr-o parte și din alta, de ce să nu profităm de această posibilitate? De ce să fim principiali?", a spus Aneta Zasavițchi, președintele Asociației Restaurantelor din Moldova.



"Noi ne-am întâlnit cu reprezentantul legal în Republica Moldova cu domnul Tulin. Noi am discutat la el în birou împreucă cu Aneta, practic 2 ore. A spus că nu este categoric ca noi să nu avem această cotă de 10 procente și e discutabil. Ei sunt gata să comunice și să negocieze, dar puțin o să dureze.", a zis Dumitru Cebotărescu, om de afaceri.



"O cotă TVA redusă, mai mică de 20 de procente, ar avea un impact pozitiv pe termen mediu și lung. Este un pic cam devreme să analizăm", a declarat Elena Varta, expert Centrul de Politici și Reforme.



Gavriliţa i-a îndemnat pe cei prezenţi să propună şi alte măsuri accentuând în nenumărate rânduri că dacă acest aspect va fi modificat, ţara noastră nu va primi împrumutul de 1,4 miliarde de lei.



"Revenirea la TVA cota 20% este parte a înţelegerii cu FMI şi orice deviere va însemna că bordul directorilor executivi nu va avea loc şi Moldova va rata şansa de a primi suport bugetului. Eu sunt bucuroasă să discutăm care sunt alte acţiuni.", a menționat Natalia Gavriliţa, ministrul finanţelor.



"Dvs spuneţi că impozitele nu sunt importante. Atunci de ce trebuie să majoraţi cota?", a spus Serghei Chiseliov, om de afaceri.



Văzând că nu se prea fac înţeleşi şi că ministrul nu vrea nici să accepte ideea privind renegocierea cu FMI, Iurie Cicibaba, fost viceministru al Finanțelor s-a oferit să-i cumpere bilet de avion Nataliei Gavriliţa pentru a merge la Washington să se întâlnească cu reprezentanţii organizaţiei de creditare.



"Cu suportul nostru, al tuturor. Putem să acumulăm bani pentru biletul dvs la Washington şi să staţi acolo şi să renegociaţi aceste două puncte importante. Eu am experienţa aceasta", a declarat Iurie Cicibaba, fost viceministru al finanţelo.



După două ore de discuţii, oamenii de afaceri au plecat dezamăgiţi.



"Eu pot să vă spun din numele tuturor ce urmează să facem noi şi asta nu e bine pentru nimeni. Noi vom ieşi la protest.

-Da eu înţeleg.

-Pentru că vom fi nevoiţi.

-Nu-i vorba de sensibilitate pentru că noi astăzi v-am spus lucruri reale din viaţa fiecăruia. Creşterea preţurilor, ieşirea la proteste, astea sunt ameninţări."



Din 1 octombrie anul trecut, taxa pentru TVA în domeniul HoReCa a fost redusă în jumătate, până la 10 la sută. Săptămâna trecută, autoritățile au anunţat însă că de anul viitor, aceasta ar putea să revină la 20 la sută.