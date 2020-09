Dezamăgit de starea ambulanței din satul natal, un bărbat a procurat una nouă din propriul buzunar

Dezamăgit de starea dezastruoasă a ambulanţei care deserveşte satul natal, a cumpărat una din propriul buzunar. Este gestul lui Grigore Botnari, un bărbat care, deşi s-a stabilit de ani buni în Capitală, nu a putut fi indiferent la nevoile localităţii unde a copilărit – satul Bălășești, raionul Sîngerei. De 16 ani, Punctul de Asistenţă Medicală Urgentă din Pepeni are o singură autosanitară. Şoferul spune că ambulanţa este atât de veche, încât uneori se deteriora chiar în drum spre pacienţi.



'' – Cât de des se defecta?

– Şi de două ori pe săptămână. Vara asta nu a plouat şi nu a fost glod, dar dacă o năcăjăm prin glod, prin omăt, mai des se defecta.''



Această ambulanţă a ajuns şi la familia bărbatului cu inimă mare. Grigore Botnari se afla în ospeţie la părinţi, împreună cu soţia şi fiica. El a rămas şocat de starea autospecialei.



''Febră a apărut la nepoţică şi au apelat la salvare. Au venit, au intrat în casă. Băiatul mi-a spus: au venit medici sau tractorişti. Mirosea a benzină ceva straşnic'', spune mama lui Grigore Botnari.



''Când vezi în ce condiţii nişte medici merg, ţi-i teamă că nu o să ajungă acolo. Învaţă câte cinci, zece, 15 ani şi să meargă în aşa condiţii. Eu cred că lor le trebuie medalie”, a declarat Grigore Botnari.



Acea întâmplare l-a determinat pe Grigore Botnari să schimbe spre bine viaţa consătenilor şi a cumpărat din banii proprii o ambulanţă într-o stare bună din Germania. Lucrătorii medicali din Pepeni s-au bucurat enorm.



''Ambulanţa nouă este un plus că este dotată cu scaun rulant portativ, uşor pentru transportarea pacienţilor gravi, care nu pot sta în poziţie orizontală. Este spaţiu, luminozitate şi condiţioner de care era nevoie'', spune felcerul Mariana Caziuc.

''Am fost cu dânsa prin sat, am fost la Prepeliţa, am venit înapoi. Nu se aude nimic, maşina e din zilele de azi'', spune șoferul Gheorghe Rotari.



Ambulanţa cumpărată de Grigore Botnari va deservi oamenii din satele Răzălăi, Bălăşeşti, Pepeni, Pepenii Noi, Sloveanca, Romanovca şi Prepeliţa.



'' Salvarea era de model vechi, nu prea condiţii în ea şi este foarte necesar pentru comunitate. Este timp de iarnă, când oamenii au urgent nevoie şi este foarte binevenită.''



''Evident că e necesar să fie încă o ambulanţă, să fie două, în caz că se strică una sau apare o defecţiune tehnică ai cu ce o înlocuieşti '', a declarat primarul comuni Bălășești, Elena Neaga.