DEZAMĂGIRE! Mai mulţi internauţi şi-au arătat nemulţumirea faţă de politicienii pe care i-au promovat la guvernare

(UPDATE) După ce Publika.md a publicat materialul, politologul Dionis Cenuşa a venit cu o precizare pe Facebook în care spune că nu a susţinut niciun partid politic:

"Ca sa fiu inteles clar de catre toata lumea:

1. Nu sustin niciun partid politic si nicio guvernare. Iar colegii si prietenii jurnalisti care ma cunosc bine, si ma urmaresc, stiu acest lucru.

2. Probabil, sunt printre putinii din tara (desi in prezent din strainatate), care in mod coerent se expune critic vizavi de toate guvernarile, care s-au perindad de la PCRM in incoace. L-am criticat pe Vladimir Voronin prin anii 2000 si am continuat-o in raport cu Vlad Filat si Vladimir Plahotniuc. Aplic aceeasi tonalitate vizavi de Maia Sandu si Igor Dodon, si coalitia de guvernare.