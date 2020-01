Detaliul șocant în cazul avionului ucrainean doborât în Iran. Ce s-a întâmplat cu pasagerii după ce racheta a lovit aeronava

Majoritatea pasagerilor avionului ucrainean doborât din greșeală deasupra Teheranului, de o rachetă antiaeriană iraniană, au supraviețuit, cel mai probabil, exploziei și au fost în viață până în momentul în care aeronava s-a lovit de sol. Declarţia a fost făcută de un expert în aviație, notează CNN, citează digi24.ro.

"Sunt imagini greu de privit. Explozia pe care o vedem în aer nu este a avionului propriu-zis, ci provine de la racheta care explodează în apropierea aeronavei și împrăștie schije în zonele critice ale acesteia, precum rezervoarele de combustibil și motorul", a declarat expertul în aviație David Soucie.

Expertul a precizat că rămășițele avionului doborât nu s-au împrăștiat pe o suprafață mare, ceea ce indică faptul că acesta nu s-a dezintegrat în aer și că era relativ "întreg" atunci când s-a lovit de sol.

"În mod tragic, trebuie să recunoaștem că la bord erau oameni încă în viață când avionul s-a prăbușit. Schijele rezultate în urma exploziei rachetei antiaeriene ar fi putut penetra fuselajul și ucide câțiva pasageri, dar erau prea puține pentru a-i omorî pe toți. E greu să ne imaginăm prin ce au trecut pasagerii, după explozia rachetei”, a declarat Soucie.

Publicația New York Times a subliniat că "cei de la bordul aeronavei au trecut prin momente oribile în ultimele lor clipe de viață. Mai întâi, explozia rachetei, care a împrășiat schije și resturi de fuselaj în interior, apoi încercarea, fără succes, a întoarcerii avionului spre aeroport, urmată de prăbușire".

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT