DETALIU SINISTRU despre moartea celui mai temut gangster american. După ce l-au ucis, atacatorii au încercat să îi smulgă limba

Un detaliu sinistru iese la lumină în cazul uciderii temutului gangster american James "Whitey" Bulger (89 de ani), care a fost găsit marți fără viață închisoarea federală de maximă securitate din Virginia de Vest, unde fusese transferat de mai puțin de 24 de ore dintr-un penitenciar din Florida, scrie digi24.ro.

Potrivit unei surse citate de CNN, după ce l-au ucis, atacatorii ar fi încercat să îi taie gangsterului limba. În lumea crimei organizate, o asemenea barbarie este aplicată în general acelor gangsteri care sunt considerați trădători, colaboratori ai poliției.

La momentul crimei, James "Whitey" Bulger nu se afla într-o celulă, ci printre ceilalți prizonieri, într-un spațiu deschis, lucru care le-a permis atacatorilor să îl ucidă, a mai precizat sursa pentru CNN.

Unul dintre făptași ar avea conexiuni cu o grupare mafiotă din Massachusetts. Este vorba despre Fotios "Freddy" Geas (51 de ani), care ar face parte din mafia din Massachusetts, relatează NY Times. După crimă, Geas ar fi fost mutat într-o carceră.

Fotios Geas execută o pedeaspsă pe viață în penitenciarul de maximă securitate Hazelton, unde a avut loc crima, fiind închis pentru omucidere. În 2003, Geas a omorât un bărbat despre care se zice că ar fi fost informator FBI.

"A trăit în violență și a murit violent", a spus Dick Lehr, autorul unei cărți despre James "Whitey" Bulger – Whitey: The Life of America’s Most Notorius Mob Boss.

"Marchează ciclul unei vieți teribile", a subliniat Lehr, citat de CNN.