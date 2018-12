Detaliile GROZNICE ale crimei din Găgăuzia. De ce şi-a omorât mama propriul fiu

Caz cumplit în satul Cazaclia din raionul Ceadâr-Lunga. O femeie, de 66 de ani, şi-a ucis cu sânge rece fiul de 39 de ani. Aceasta la bătut până l-a moarte, iar pentru a ascunde urmele crimei, a incendiat trupul şi l-a dus la groapa de gunoi unde l-a îngropat. Femeia a fost reţinută.

Crima, care a cutremurat tot satul, a avut loc în curtea. Femeia l-a lovit pe fiul sau cu un ceaun in cap, iar acesta a decedat. Apoi, ea a dus cadavrul în grădina și i-a dat foc. Din spusele oamenilor, femeia se certa des cu fiul său, pentru ca el nu avea un loc de muncă.



Sătenii povestesc că femeia locuia separat de fiul ei. Totuşi, aproape de fiecare dată când acesta venea în vizită certurile erau la ordinea zilei. În seara tragediei, însă, nimeni din vecini nu a auzit zgomote.



"Am văzut fum pe la ora 10 seara. Nu i-am dat importanţă, ne gândeam că ard deşeurile", a comunicat un vecin.



Cazul i-a şocat pe localnici. Iată ce spun consătenii bătrânei şi a răposatului său fiu.



"Ea a primit îndemnizația lui de dizabilitate, dar nu toată suma. Se pare că din cauza asta s-a început cearta. Eu nu ştiu cât de rău trebuie să fii să poţi face aşa ceva".



"Ea nu se înţelegea cu fiul ei. Băiatul s-a mutat la altă casă. E straşnic, chiar foarte".



"Ea e bolnavă, a suportat o operaţie. Are cancer".



Bătrâna a fost reţinută pentru 72 de ore. Dacă va fi demonstrată vinovăţia sa, ea riscă să-şi petreacă restul vieţii după gratii.