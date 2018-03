Detalii uluitoare în cazul fetiţei de doar 2 anişori care a ARS DE VIE. Tatăl micuţei, frânt de durere

Tragedie într-o familie din satul Băxani, raionul Soroca. O fetiță de doar doi ani a murit ieri într-un incendiu. Potrivit poliției, mama copilului a plecat în vizită şi a lăsat-o pe micuţă la o rudă.

În momentul izbucnirii flăcărilor, în casă mai erau şi alţi doi copii, de trei şi şapte ani, care au reuşit însă să iasă. Din spusele vecinilor, fetiţa de doi ani ar fi ieşit şi ea, dar s-a întors în locuinţă după o jucărie.

Tatăl micuţei care a murit este frânt de durere. Nici nu şi-a imaginat în dimineaţa zilei de ieri că îşi îmbrăţişează pentru ultima dată singurul copil.



"Am mâncat cu soţia şi cu fata dimineaţă acasă şi am întrebat-o: cât de tare îl iubeşti pe tata? Ea m-a cuprins cu ambele mâini şi a zis de două ori", tatăl victimei, Gheorghe Clim.



Ulterior, bărbatul a plecat la biserica din sat, să taie lemne. Soţia lui, care este însărcinată şi degrabă trebuie să nască, a avut treabă prin sat şi a dus micuţa la naşă. Aceasta povesteşte că a lăsat cei trei copii să se uite la televizor şi a plecat după nişte medicamente.



"Eu am întrebat-o pe fetiţa mea cea mai mică ce s-a întâmplat, am lăsat-o un pic să îşi revină că tremura. Şi ea mi-a spus că a auzit un sunet după care brusc a ars focul. Şi băiatul meu când a văzut că începe a arde a scos fetele din casă şi le-a dus acolo la poartă. Fetiţa cea mică s-a întors înapoi că a zis că vrea să stea în casă", a spus stăpâna casei, Valentina Andoni.



Vecinii povestesc că atunci când au văzut flăcările au încercat să intre în casă pentru a salva fetiţa.



"Eu când am intrat deodată, fata încă striga, ceva striga. Dar aici era un incendiu ceva straşnic. Nu puteam să mă bag. Când am deschis uşa a venit o pară straşnică."



"Am alergat în vale cu dânsu şi am văzut că iese fum. Când am deschis deja uşa, flacăra s-a aprins mai tare în sus. Am aruncat apă aici ca să putem intra şi nu era chip", a spus stăpânul casei, Ghenadie Andoni.



Două echipe de pompieri au luptat cu flăcările, dar copila nu a mai putut fi salvată.



"Femeile au lăsat pentru o perioadă scurtă de timp fetița de doi ani și cei doi copii ai vecinei de trei și șapte ani fără supraveghere. În acest timp, în locuință a izbucnit un incendiu. Cauza incendiului și toate circumstanțele în care s-a produs tragedia urmează să se stabilească în cadrul unei anchete."



Vestea tragică i-a fost adusă tatălui de către o vecină.



" Nu îi învinuiesc cu nimic, eu de multe ori am lăsat fata la dânsa. "



"Tot, nu avem nimic, numai ce avem pe noi cu aceea am rămas, nu avem nimic. N-avem nimic în casă, dar nu mi-e de casă, mai tare de fetiţa aceea că o decedat", a spus stăpâna casei, Valentina Andoni.



Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului trei minori au murit în incendii.