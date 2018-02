DETALII TERIFIANTE în cazul fetiţei bătută cu cruzime de bunică. Mama povesteşte în ce stare şi-a găsit copilul

O fetiţă de un an și jumătate a fost internată în stare gravă la spital după ce a fost bătută crunt de bunica vitregă. Copila a ajuns în grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comoţie cerebrală și cu vânătăi pe față. Cazul a avut loc noaptea trecută, în raionul Sângerei.

Mama micuţei trăieşte în concubinaj cu fiul agresoarei şi venise la ea în vizită. A lăsat fetiţa şi pe fratele ei de trei ani în grija femeii şi a mers până la magazin.

"Dau să deschid poarta şi aud că fetiţa răcneşte. Tot o fugă în casă, dar mama la soţ stătea lângă capul la fetiţă şi i-a pus plapuma nu pe toată faţa, dar pe jumătate şi îi dădea biberonul cu lapte să bea. Eu am venit şi am găsit-o în stare de şoc. Băiatu tremura, plângea şi ea nu avea aer. Eu zic, Nichita cine a făcut buba lu lealea? Da el a zis că bunica. L-am întrebat dacă nu are şi el urme şi mi-a arătat la picior şi obraz", a declarat mama bebeluşului, Tatiana Chiţan.

Concubinul şi mama lui erau în stare de ebrietate, deoarece au consumat alcool, împreună cu nişte oaspeţi.

"Eu numai am intrat în casă, am văzut că copilul e în aşa stare şi am chemat salvarea. Tot o fugă sun, dar mama soacră îmi spune că nu suna, că mie nu-mi trebuie salvare, că mie nu-mi trebuie probleme, du-te la tine în sat şi cheamă", a declarat mama copilei, Tatiana Chiţan.

Fetiţa a fost internată în reanimare, la spitalul din Sângerei.

"Fetița era în stare gravă. Copilul era foarte agitat. Este o versiune că copilul a căzut de pe pat. Însă, după caracterul traumelor, cam e suspectă versiunea dată", a spus medicul Ana Curchi.

Şocaţi de ceea ce au văzut, medicii au alertat poliţia.

"Revenind acasă, au găsit fetița plângând și avea vânătăi pe față. Întrebând-o pe bunică ce s-a întâmplat, nu a putut da explicații. Cazul se cercetează și circumstanțele se stabilesc", a spus ofiţerul de presă IP Sângerei, Lilia Harea.

Deşi iniţial bunica a negat că ar fi bătut fetiţa, ulterior a recunoscut, dar spune că a făcut-o din întâmplare.

"Eu pur şi simplu întâmplător am lovit-o, n-am vrut s-o lovesc, da întâmplător aşa s-a primit. – Cu palma, cu ce aţi lovit-o? – Da cu palma, cu palma am lovit-o, n-am lovit-o cu nimic aşa. Eu îmi cer iertare de mii de ori pentru că n-am vrut aşa să se primească", a spus bunica fetiţei, Lilia Moldovanu.

Asistentul social din localitate spune ca femeia se află demult la evidenţă. Nici ea, nici fiul ei nu lucrează nicăieri.

"Familia este social vulnerabilă. Doamna Lilea este şomeră, fiul ei este recent eliberat din detenţie şi la fel este şomer. Face abuz de băuturi alcoolice sistematic", a declarat asistentul social, Marcela Criciman.

Poliţia a intentat un dosar penal pentru violenţă în familie.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă până la trei ani de închisoare.