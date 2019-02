DETALII TERIFIANTE în cazul celor două minore din Fălești. Motivul pentru care s-au luat de mână și au sărit de la etaj (VIDEO)

Ar fi vrut să-și pună capăt zilelor și au sărit în gol. Este vorba despre două adolescente de 16 și respectiv, 17 ani, care s-au aruncat de la etajul patru, al unei clădiri vechi, nefinisate. Incidentul s-a întâmplat ieri, în jurul ore 17:00, la marginea orașului Fălești. Ambele tinere se află în spital, în stare gravă.

Cel care a alertat poliţia este un bărbat, angajat al unei companii telefonice. Acesta era la serviciu și se deplasa în orașul Fălești. La un moment dat, bărbatul a observat că pe acoperișul unei clădiri părăsite stau două persoane. Acesta povesteşte că fetele s-au aruncat în gol chiar sub privirile lui.



"Mergeam pe carosabil şi am observat că pe clădire erau doi adolescenţi, doi copii. Şi la un moment dat s-au apucat de mână şi au căzut în gol. Am oprit maşina şi am plecat în grabă şi am văzut ce sunt cu ele.

Imadiat, bărbatul a sunat la 112, iar fetele au fost duse cu ambulanţa la spitalul raional. Astăzi, pe tatăl fetei de 17 ani l-am găsit în curtea instituţiei medicale, în timp ce aştepta ca fiica lui să fie preluată de serviciul AVIASAN pentru a fi transportată la Chişinău.



"Cele două fete s-au ridicat la etajul patru al acestei clădiri. În momentul în care angajatul de la Moldtelecom le convingea să renunţe la ideea de a ase arunca în gol, minorele s-au apucat de mâini şi au săvârşit fapta necugetată. Adolescentele au căzut de la aproape 15 metri înălţime printre aceste pietre. Din fericire, ele au scăpat cu viaţă."



Pe tatăl fetei de 17 ani l-am găsit în curtea spitalului raional, în timp ce aştepta ca fiica lui să fie preluată de serviciul AVIASAN pentru a fi transportată la Chişinău.



"Aceea avea un coniac furat de acasă la părinţi, avea în geantă şi aceea mai avea o scrisoare că se duce să-şi facă seama, să se ducă să se omoare şi a luat-o şi pe a mea după dânsa. A mea a scris acolo o hârtie: Tată, mamă vă iubesc şi iertaţi-mă ce fac eu. A găsit-o poliţia între parfumurile fetei. Eu nici n-am ştiut, nimeni nu a ştiut unde se duce fata mea", a spus Stoian Ion, tata.



Tatăl fetei spune că fiica sa nu obişnuia să lipsească de acasă mai mult de două ore şi avea un comportament exemplar.



"Nu se ducea nicăieri, de fumat nu fuma, de băut nu bee. A învăţat în şcoală, trebuia acum să se ducă la lucru să se aranjeze", a zis Stoian Ion, tata.



Minorele s-au ales cu numeroase traumatisme la coloana vertebrală şi urmează să fie operate.

Adolescenta de 16 ani a fost dusă de iersi seara, cu serviciul AVIASAN, la Institutul Mamei şi Copilului din Capitală.



"Starea ei era foarte gravă. A fost adusă în stare de şoc. Era conştientă, dar cu tensiunea foarte joasă. Pulsul era mărit, avea dureri foarte mari. Are trauma coloanei vertebrale. În prezent am scos-o din starea de şoc şi o pregătim pentru intervenţie chirugicală", a menționat Tatiana Pasicovschi, şefa secţiei de reanimare Institutul Mamei şi Copilului.



"Preliminar este vorba despre o tentativă de suicid. La moment se stabilesc toate circumstanţele", a menționat Eugenia Molceanov, ofiţer de presă IP Făleşti.



Potrivit poliției, adolescenta de 16 ani nu este la prima tentativă de suicid. Oamenii legii spun că minora este dintr-o familie bună și că aceasta locuiește doar cu mama, tatăl ei fiind plecat în străinătate.

Despre cea de-a doua adolescentă de 17 ani se cunoaște cu este dintr-o familie social vulnerabilă. Ea, împreună cu familia, locuiește în clădirea unei vechi grădinițe din orașul Fălești.

Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Amintim că adolescenţii şi tinerii aflaţi în situaţii de dificultate pot opta pentru sfatul şi ajutorul unui psiholog la linia verde pentru prevenirea suicidului, serviciu anonim şi gratuit. Aceştia pot accesa

www.pentruviata.md pentru a discuta on-line cu un specialist.