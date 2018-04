DETALII ŞOCANTE în cazul DUBLULUI OMOR de la Ungheni. Suspecţii au fugit în Rusia

foto: publika.md

Dublu omor în satul Unţeşti, raionul Ungheni. Doi adolescenţi, de 15 şi 17 ani, au fost ucişi cu sânge rece şi îngropaţi într-o pădure.



"La tot mă gândeam. Care spuneau că s-a dus la fete. Nu ştiu unde a fost", a spus mama unei victime.



Tatăl băiatului de 15 ani spune că, în data de trei aprilie, copilul a plecat în altă localitate la o vecină să o ajute la muncă. Băiatul nu a mai dat niciun semn, iar peste două zile un cioban a găsit căruţa, pe care o luase de acasă, abandonată la marginea satului. Atunci, tatăl nici nu bănuia că fiul său nu mai este în viaţă.



"A pierdut calul şi el se teme să vină. Şi el va veni, că duminică e Paştele, zic că se va apropia acasă", a spus Dumitru Tofan, tatăl victimei.



În ziua de Paşte, bărbatul a primit vestea cumplită. Primarul l-a înştiinţat că băiatul său împreună cu un alt adolescent din sat au fost găsiţi morţi. Mama minorului de 15 ani munceşte în străinătate. Femeia urmează să ajungă acasă pentru a-şi înmormânta feciorul. Şi familia celuilalt băiat de 17 ani este sfâşiată de durere.



"Cu ziua se ducea şi îmi dădea şi mie bani. Că cu greutăţile şi leafa mea nu fac nimic. Mă ajuta", a menţionat Maria Gorincioi, mama victimei.



Cadavrele minorilor au fost găsite îngropate în pădure. La trei kilometri distanţă, poliţiştii au depistat un topor, un hârleţ şi o lopată, obiecte cu care ar fi fost omorâţi cei doi adolescenţi. Crima ar fi fost comisă de doi amici de-ai victimelor din satul vecin Cetireni într-o casă părăsită din localitate. Gospodăria aparţinea bunicilor unuia din suspecţi.



"Am înţeles că trecea un om pe drum cu căruţa pe la ora 17.00 şi el ieşea din casa unde a fost crima şi l-a întrebat, de ce eşti Andrei tot de sânge? Dar el zice că am fost şi am tăiat nişte vaci".



Crima teribilă a îndoliat întreaga localitate.



"Un caz tare straşnic. La noi în sat nu a fost aşa nicioadată."



"Aşa persoane nu poţi săi numeşti oameni, aceştia sunt jandarmi."



Poliţia îi caută acum pe cei doi suspecţi în vârstă de 20 de ani. Ei ar fi fugit în Rusia.



"L-a moment sunt plecate peste hotarele ţării, au părăsit domiciliu şi urmează în timpul apropiat să fie anunţate în urmărire penală", a declarat Vasile Morcov, şef adjunct al secţiei urmărire penală Ungheni.



Localnicii spun că până la oribilul omor bănuiţii au terorizat tot satul.



"Băieţii care i-au ucis sunt foarte răi băieţi. Ei au mai făcut, s-au mai bătut."



"Agresivi. Eu nici nu ştiu cum să vă spun, lumea se temea de ei."



Dacă le va fi demonstrată vinovăţia, tinerii de 20 de ani riscă puşcărie pe viaţă.