DETALII ŞOCANTE în cazul copilului din Aneni Noi, care a fost stropit cu benzină de propriul tată. Ce spun autorităţile şi sătenii

Incident şocant în Anenii Noi. Un copil de şapte ani a ajuns la spitalul raional cu arsuri de gradul trei, după ce tatăl vitreg i-ar fi stropit mâna cu benzină şi i-ar fi dat foc. Cazul revoltător a avut loc la începutul lunii, iar poliţiştii au fost sesizaţi de asistentul social.

Astăzi a expirat termenul de restricţie care interzicea presupusului agresor să se apropie de familie. Tot astăzi, copilul, împreună cu mama şi fraţii săi, s-a întors acasă. Autorităţile nu consideră că băiatul ar fi în pericol.



Copilul a ajuns la spital a doua zi după incident. Medicii i-au acordat ajutorul necesar şi i-au spus mamei să meargă cu el la spital la Chişinău, întrucât rana era gravă.



"Mama a anunţat că dimineaţa, cu ceainicul cu apă fierbinte (s-a fript copilul), a răsturnat ceainicul şi ... . Cu toate că era suspect, era arsura profundă. Întrucât arsura e profundă, necesită plastie cutanată. În caz contrar, se face cicatrice chiloidă şi se opreşte creşterea mâinii şi se pot primi deformaţii, dereglări de funcţii a mâinii", a explicat Sava Platon, medic traumatolog Spitalul Raional Anenii Noi.



Astăzi, femeia era aşteptată la Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga". Am sunat la spital şi am aflat că pacientul nu a mai ajuns.



"- Şi-a luat angajamentul în scris? - Da.. nu, nu în scris. Noi am discutat. Şi dacă acest lucru nu se va întâmpla? - Intervenim noi, apelăm la persoanele care au răspundere directă în acest caz", a menţionat Dmitrii Ciur, şeful adjunct al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei a Consiliului Raional Anenii Noi.



Poliţia a impus o interdicţie de 10 zile pentru concubinul femeii, care e tatăl vitreg al copilului. Între timp, restricţia a expirat. Autorităţile nu consideră că e nevoie de instituţionalizarea celor patru minori.



"La moment, pericole nu au fost identificate. Care e temeiul de a-i separa de părinţi? La noi politica statului e de a menţine familiile, dar nu de a le distruge", a declarat Dmitrii Ciur.



Am discutat şi cu asistentul social din localitatea în care stă această familie. Autorităţile au aflat despre ce s-a întâmplat după câteva zile, de la oamenii din sat.



"Cum adică, era copilul speriat sau nu. Copilul nici nu râdea, nici nu plângea. Părinţii ambii au fost angajaţi. Tatăl lucrează şi acum, mama a lucrat până a rămas însărcinată, să spun că sunt iresponsabili, nu pot", a precizat Galina Ţurcanov, asistent social.



Băiatul le-a spus poliţiştilor că tatăl său vitreg l-a stropit cu benzină şi i-a dat foc şi de asta, a fost deschis un proces penal. Bărbatul neagă acuzaţiile.



"Când am venit acasă, el ardea... i s-a aprins mâna. - Şi cum l-aţi stins? - Cu apă. Era o sticlă cu apă şi eu l-am stropit ca să-l salvez", a spus tatăl victimei.



Unii consăteni îi ţin parte tatălui vitreg, alţii nu:



"Se auzea, copiii mai vorbeau, dar eu nu am văzut, nu trăiesc pe acolo. - Adică copiii se plângeau ? - Da, se jeluiau. Mă tem să spun. - De ce vă temeţi? - O să mă mai arate şi o să mă ia la trei parale".



"Se vorbeşte prin sat că Ionel l-a jignit, dar nu pot să vă spun nimic. De Ionel eu aş spune că avea grijă de copii. Mie mi se pare că mama era puţin mai slăbuţă. Ea e venită din alt sat, nu ştiu de unde a găsit-o el. Acesta muncea, aducea mâncare acasă dar cred că ar fi venit vreodată acasă şi ar fi văzut-o servită".



Poliţiştii urmează să stabilească toate circumstanţele tragediei. Potrivit ofiţerului de presă al Inspectoratului de Poliţie Anenii Noi, în timpul incidentului, tatăl vitreg al victimei era în stare de ebrietate.