DETALII privind TRAGEDIA de la Edineţ. Ce spune bunica femeii decedate. Vecinii sunt ŞOCAŢI (FOTO)

Tragedie fără margini în satul Rotunda, raionul Edineţ. O femeie împreună cu copilul său de numai o lună au murit, iar cel de-al doilea micuţ al femeii, un băiat de doi ani, a ajuns în stare gravă la spitalul raional Edineţ, după ce au căzut într-o fântână. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de ieri.

Femeia, în vârstă de 25 de ani, a mers în data de 24 august în vizită la bunica sa, din satul Rotunda, acolo unde trebuia să stea până la revenirea soţului de peste hotare. Ieri, în a doua jumătate a zilei, femeia a lăsat copilul de o lună cu bunica sa, iar ea împreună cu fiul mai mare au mers în grădină pentru a da apă la capre. La scurt timp, aceştia au revenit, după care iar au plecat în grădină, cu ambii copii. Întrebată de bunica sa unde pleacă, aceasta i-ar fi spus că revine curând. După cinci minute de aşteptare, femeia în vârstă de 85 de ani s-a pornit în căutarea nepoatei şi a strănepoţilor în grădină.



Bătrâna spune că fântâna era mereu închisă pentru că nimeni, niciodată, nu scotea apă.



"Am mers şi am strigat Anişoara, nu se aude. Mă dau la fântână, mă uit papucii ei.. E la fântână, mă duc şi la colan strâg Anişoara, Anişoara... parcă, dacă nu aud bine, parcă mi-a părut că s-a auzit în fântână", a povestit Olga Uglea, bunică.



Vecinii au fost cei care au apelat şi 112, dar până la venirea salvatorilor, unul din bărbaţii veniţi la faţa locului s-a legat cu o funie de piept şi a coborât pentru a scoate copii din fântână. Acesta spune că imaginea pe care a văzut-o, l-a marcat.



"Păcat de aşa ceva, ce s-a întâmplat.. e un şoc mare, şi nici nu am cuvinte cum să spun acum. Am fost acolo ieri, şi am ajutat cu ce am putut", a spus un vecin.



Primul a fost scos bebeluşul de o lună, care însă ea deja fără suflare. Ulterior, deja cu ajutorul salvatorilor, a fost scos din puţ şi micuţul de doi ani, care respira cu greu.



"A venit o fetiţă şi striga nenea Tolea, nenea Tolea şi el fuga s-a dus şi a luat o funie şi a alergat acolo", a explicat un sătean.



După 30 de minute, din fântână a fost scos şi corpul neînsufleţit al mamei celor doi copii. Femeia care s-a stins era profesoară de profesie.

Vecinii susţin că pe ea o iubea tot satul, pentru că le-a învățat copiii:



"O iubea toată lumea, pe ea şi pe Violeta. Erau nişte oameni buni, nu erau oameni răi. Era bună, era o fetiţă cuminte, era o fetiţă educată, da".



"Tare bună familie. Nu ştiu ce s-a întâmplat".



Copilul de doi ani a fost transportat de urgenţă la spitalul raional şi internat în secţia de reanimare cu hipotermie. Potrivit medicilor, viaţa acestuia este înafara oricărui pericol.



"Starea copilului este stabil, insuficienţă respiratorie nu face. Este transferat în secţia de pediatrie. Pentru supraveghere el urmează să mai stea câteva zile pentru a urmări dinamica", a declarat Mihaela Movilă, medic anesteziolog- reanimatolog.



Oamenii legii spun că deocamdată nu au nici o versiune privind circumstanţele celor întâmplate.



"La moment se întreprind acţiuni de urmărire penală şi au fost dispuse expertize medico-legale pentru a stabili leziunile corporale şi cauza exactă a deceselor. Ulterior, după parvenirea rezultatului tuturor expertizelor va fi luată o decizie pe cazul dat", a conchis Svetlana Talpă, ofiţer de presă al IP Edineţ.



Pe cazul dat a fost pornit un proces penal.