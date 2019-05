DETALII privind FURTUL de PROPORŢII din Chişinău. Proprietara locuinţei, în stare de şoc, iar vecinii speriaţi

Furt în valoare de aproape jumătate de milion de lei chiar în amiaza mare. Infracţiunea a avut loc ieri, într-o locuinţă situată pe strada Ialoveni din municipiul Chişinău.

Potrivit poliţiei, un individ ar fi pătruns în casă pe geam, iar timp de câteva ore ar fi furat 14 mii de euro şi 46 de mii de lei. De asemenea, tâlharul ar fi sustras mai multe bunuri printre care un telefon mobil, o tabletă şi un ceas în valoare de 40 de mii de lei.

Furtul a avut loc ziua în amiaza mare, în timp ce păgubaşii erau plecaţi la muncă. La întoarcere, proprietara locuinţei a observat geamul de la sufragerie deschis, dar s-a gândit că cineva dintre membrii familiei ar fi uitat să-l închidă. Când a intrat în casă, a înţeles că a fost, totuşi, prădată. Femeia şi astăzi este în stare de şoc şi a refuzat să vorbească cu presa.



Oamenii legii presupun că furtul ar fi fost comis de o singură persoană. Asta după ce vecinii le-ar fi comunicat că ieri, la amiză, au văzut un tânăr cum alerga pe strada Ialoveni într-o direcţie necunoscută.

Cazul a băgat frica în oameni:



"E groaznic pentru că am trecut şi noi prin asta, cu 10 ani în urmă, au fost şi la noi hoţi, au furat absolut totul. Oricum nu suntem liniştiţi pentru că e groaznic ce se întâmplă".



"Eram cu fetiţa în odaie. Eu nu ştiu ce ar trebui să fie pentru securitatea noastră, a familiei. Totul este costisitor, camerele, securitatea privată. Am înţeles că şi minorii îşi fac de cap".



Deocamdată, nimeni nu a fost reţinut, iar poliţia a intensificat căutările pentru a da de urma făptaşului.



"Urmează să stabilim toate circumstanţele poate sunt careva camere de supraveghere prin preajmă şi poliţiştii o să reuşească să examineze şi să stabilească persoana din imagine pentru a stabili dacă are tangenţă la infracţiunea dată", a declarat Natalia Stati, ofiţer de presă, Poliţia Capitalei.



Pe acest caz a fost deschis un dosar penal, iar dacă va fi găsit vinovat, tâlharul riscă până la 12 ani de închisoare.