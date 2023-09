DETALII privind descoperirea impresionată în Nistru. Cine a găsit barca veche, ce spun localnicii, specialiștii și autoritățile

Detalii privind descoperirea uluitoare în râul Nistru. Barca veche din lemn, care are sute de ani, a fost găsită în apa râului în apropierea localităţii Puhăceni, raionul Anenii Noi. Minunea s-a întâmplat datorită unui locuitor al satului care a observat-o acum trei ani.

Specialiştii spun că ambarcaţiunea, care s-a păstrat într-o stare bună, este prima ca mărime dintre cele trei bărci cioplite dintr-un singur trunchi şi descoperite până acum în Moldova.

Barca are o lungime de peste şapte metri. Arheologii au apreciat că ar avea între 500 şi o mie de ani şi, cel mai probabil, a fost cioplită dintr-un buştean de stejar. Localnicul care a găsit barca în Nistru a reuşit să o scoată la suprafaţă abia acum, la trei ani distanţă, asta după ce a cumpărat echipamentul necesar.

"Era la treizeci de metri de la mal, aproape de mijlocul râului Nistru. Cu cangea m-am agăţat de ea, am început să o spăl prin presiune cu pompa. După ce am spălat-o trei zile, am chemat vecinul cu tractorul şi încet, ca să nu o deteriorez, am scos-o la mal", amenționat Igor Bîzgan, locuitor al satului Puhăceni, Anenii Noi.

Un alt bărbat, care a ajutat la recuperarea bărcii din Nistru, spune că este impresionat de această descoperire. Mai ales că relicva a fost găsită în apropiere de satul lor.

"Vreo zece oameni eram acolo ca să o scoatem din apă la mal. Mi-a părut foarte bine că am scos ceva bun, ceva pentru Puhăceni. Lumea a aflat că ceva, ceva mai este acolo, în apa Nistrului, şenilă de tanc, încă vreo bucată de vapor mai este", a menționat Igor Ceban, locuitor al satului Puhăceni, Anenii Noi.

Specialiştii spun că, în trecut, asemenea bărci erau folosite de localnici la pescuit şi în calitate de mijloc de transport.

"În Republica Moldova sunt doar două descoperiri de acest gen. În cazul dat avem o barcă care s-a păstrat în mediul umed, în mâl şi din punct de vedere istoric este deosebit de importantă fiindcă ea ne arată care mijloace de transport existau acum 500, o mie de ani. Va fi o piesă de bază care va face onoare ţării noastre în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei", a declarat Gheorghe Postică, preşedintele Comisiei Naţionale Arheologice, arheolog, istoric.

În zilele următoare barca va fi transportată în Capitală, unde va fi cercetată amănunţit.

"Se impun măsuri urgente de conservare pentru că lemnul se păstrează sub apă bine, dar când este în contact cu aerul şi cu soarele riscăm să se degradeze. De asta trebuie să intervenim rapid pentru a o transporta în condiţii optime, adecvate, la muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău. Evident că se impun şi studii pentru a afla de când datează", a precizat Vlad Vornic, directorul Agenţiei Naţionale Arheologice.

Primarul satului Puhăceni spune că în zona în care a fost descoperită barca vor continua cercetările.

"Urmează să mergem la faţa locului, să le arătăm locaţia unde a fost găsită, iar ei îşi vor face notiţe unde cu aproximaţie să mai caute. Cel mai probabil că vor mai căuta în sat prin metodele lor posibile locaţii de astfel de artefacte", a subliniat Veaceslav Plămădeală, primarul satului Puhăceni, Anenii Noi.

Mai târziu, după lucrările de conservare, curioşii vor putea admira barca la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău.