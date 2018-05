DETALII privind cazul tânărului care a murit după ce a căzut de la etajul 13 al unui bloc din Buiucani. Mama, distrusă. Locatarii, ŞOCAŢI

Un tânăr de 23 de ani a murit, după ce a sărit de la etajul 13 al unui bloc din Capitală. Tragedia a avut loc aseară pe strada Piața Unirii Principatelor din sectorul Buiucani. Victima era originară din satul Peresecina, raionul Orhei, și se afla, împreună cu familia sa, în vizită la o rudă unde au consumat băuturi alcoolice.



Potrivit poliției, tânărul, care aștepta ascensorul împreună cu rudele a fugit brusc spre balconul comun al etajului clădirii și s-a aruncat în gol.



"Urmând audierile cu membrii familiei, s-a stabilit că nu a fost nicio determinare la sinucidere. Persoana din proprie inițiativă s-a aruncat", a menţionat Cristian Bantea, ofițer de urmărire penală.



În scurt timp, la fața locului a ajuns și mama tânărului: "Vasilică, mamii...floarea mamei... Dați-mi voie să-mi văd băiatul".



Bărbatul era căsătorit şi avea un copil de trei ani. Locatarii din bloc sunt șocați de cele întâmplate, dar spun că nu este primul caz de acest fel:



"Priveam televizorul și am auzit un zgomot foarte puternic. Am deschis geamul să mă uit. Am văzut doamna de la magazin că și-a făcut cruce".



"Au mai murit. La prima scară tot așa un băiat a căzut. Au mai fost, da...au mai fost".



Poliţia Capitalei urmează să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs nenorocirea.