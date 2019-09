DETALII privind bărbatul găsit împuşcat pe un câmp din Ialoveni. Ce spun rudele. Localnicii, ŞOCAŢI

Moarte învăluită de mister la Ialoveni. Un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a fost găsit mort pe un câmp dintre satele Răzeni și Cărbuna. Cadavrul a fost găsit ieri dimineaţa de vărul victimei, care a anunţat familia şi poliţia.

Potrivit oamenilor legii, pe corpul bărbatului a fost depistată o plagă în regiunea pieptului, cauzată în urma unei împuşcături dintr-o armă. Rudele, care au mers venit la locul faptei alături de echipa Publika TV, sunt convinse că bărbatul a fost ucis din răzbunare.



Fratele victimei susţine că, duminica trecută, bărbatul de 64 de ani, împreună cu un văr, l-a rugat să îi ducă în câmp, cu maşina. Despre ce s-a întâmplat mai departe, el nu cunoaşte:



"Eu i-am dus până acolo în vale şi nu aveau nici armă, nimic. De unde s-a luat cu armele...

- Dar nu i-aţi întrebat ce vor să facă?

- La pază mi-au spus, că ne ducem să păzim popuşoii. Dimineaţă mi-a sunat celălalt bărbat că nu îl găseşte pe fratele".



Lângă corpul neînsufleţit al bărbatului a fost găsită şi o armă de vânătoare:



"- Arma de unde o avea?

- Nu vă pot spune, el a fost vânător, acum nu avea permis de armă".



Familia bănuieşte că autorii crimei sunt mai multe persoane, care anterior ar fi vânat animale în câmp şi cu care victima s-ar fi certat:



"Oamenii aceştia sunt fără frică. Pentru că le-a dat în nas, deja au acţionat să ucidă omul, pentru că le-a dat în nas să nu ucidă animalele".



"- Dumnealui era pasionat de vânătoare, mergea?

- El rar se ducea. Era dar pe urmă se lăsase, nu prea se ducea aşa la pândă. Nu am ştiut până ieri dimineaţă nimic, nimic nu am ştiut".



Localnicii din Răzeni sunt şocaţi de crimă:



"Un om gospodar, cumsecade, cuminte, înţelept, muncitor. Iată cu mâinele lui a făcut tot. A crescut şase copii".



"Am vorbit chiar cu o zi înainte, foarte vesel, a glumit, nu ştiu... nu avea bogăţie, are o casă simplă".



"Un om foarte bun că îmi e cumnat, şi mi-a fost şi ca tată şi ca frate. Mi-a dat un sfat bun şi m-a îndrumat. Foarte şocată, eram acasă când m-a anunţat sora şi eu mai nu m-am pierdut cu totul".



Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru omor intenţionat, până acum fiind audiate mai multe persoane.