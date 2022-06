Detalii privind avioanele blocate în Turcia. Ce spun moldovenii care au fost nevoiți să stea două zile în Aeroportul din Antalya

Peste 600 de moldoveni au fost blocați timp de două zile pe Aeroportul Internațional Antalya. Avionul, ce aparține companiei Air Moldova și cu care pasagerii urmau să ajungă vineri acasă, a fost blocat și reținut pe aeroport de către prestatorul din Turcia. Potrivit companiei, motivul perturbării zborurilor a fost provocat de pretinse datorii contractuale față de acesta. Zborurile au fost reluate duminică seara, iar Autoritatea Aeronautică din Moldova a anunțat patru curse efectuate. Totodată, au fost autorizate suplimentar două zboruri ale companiilor turcești.

Zeci de moldoveni, copii şi adulţi, au fost nevoiți să stea două zile în Aeroportul din Antalya. Disperați, oamenii au protestat cu aplauze, pentru a atrage astfel atenția administrației aeroportuare turce.

Anastasia Bejan este una din moldovencele blocate în Antalya: "Noi am protestat. Tot aeroportul ne privea. Nu pot exprima ce am simțit. Nu se cuvine de procedat aşa. Ei nici măcar nu au ieșit să ne explice ce se întâmplă. Am stat ca niște oameni ai nimănui".

Anastasia Bejan şi copiii ei s-au întors acasă cu o cursă de la o altă companie. Soțul femeii a fost nevoit să mai aştepte câteva ore în aeroportul din Antalya.

"Soțul zboară cu alt avion, iar dumneavostră cu acesta. Ei pur și simplu au împărțit ca mamele și copiii să zboare cu un avion, iar tații trebuie să ajungă acum", a spus femeia.



Eduard Bodiu a fost şi el nevoit să se despartă de familie și să zboare în avioane separate: "Am stat 14 ore în aeroport până au adus autocare. Ne-au dus la hotel, unde ne-am odihnit vreo 5-6 ore și după ne-au adus iar dimineața la aeroport. Și iar am stat până după masă. Au fost 18 locuri libere și care cu copii le-au permis să treacă. Mama mea a rămas acolo. Eu acum o aștept să ajungă".

Zborul primei aeronave blocate în Aeroportul din Antalya a fost reluat duminică seara, iar 220 de pasageri au aterizat în jurul orei 19:28:

"Am stat două zile în aeroport. Așa greu. Ca la Moldova ca de obicei. 12 ore în aeroport cu copil mic. În sfârșit am ajuns, slava Domnului".

"13 ore în aeroport, iar dacă noi nu ne certam acolo, nici la hotel nu ne duceau. Foarte rău. E rău și greu. Deja când am aterizat, am zis "Dumnezeu cu ei", dar acolo a fost tare greu".



Oamenii sunt indignați și spun că nimeni nu le-a explicat cauza anulării zborului:



"Nimeni nu a explicat niciun motiv. Tot se amâna avionul și doar atât. Foarte greu. Cum vă gândiți dumneavoastră? Până la miezul nopții cu doi copii ca să dormi pe bagaje. Nici pe scaune nu-ți dă voie acolo".

"Ne-am indignat foarte mult. Ne pare rău că s-a întâmplat așa. Ne-au stricat vacanța la final. Toți acești oameni au venit acum".



Rudele celor blocați în Turcia ne-au spus că și-au făcut mari griji:

"Îmi pare bine că au ajuns cu bine. Am retrăit mult pentru ei".

"O aștept pe soție, ginere și o nepoțică invalidă. Așteptarea e grea și timpul greu trece".

"Îmi aștept ginerele, el trebuie să ajungă din Turcia. Spunea că acolo este o problemă. Au închis și reținut avionul. Mi-am făcut griji toată noaptea. E groaznic".

Am încercat să discutăm cu reprezentanții companiei Air Moldova, însă purtătorul de cuvânt, Iana Zidu, a spus că toată informația o găsim în comunicatul emis pe pagina oficială. Aceasta s-a abținut să ne spună dacă Air Moldova a achitat datoria invocată de prestatorul din Turcia. În comunicat, compania anunță că au fost reluate cursele spre și din Antalya.

Totodată, echipa Air Moldova și-a cerut scuze pentru incomoditățile create și pentru orele de așteptare. Compania dă asigurări că va depune efort să diminueze consecințele și să-şi onoreze obligațiunile de transportator.

Potrivit Autorității Aeronautice Civile din Moldova, din Turcia spre Chișinău au fost efectuate patru curse pentru 647 de pasageri. Totodată, au fost puse la dispoziție patru curse din Chișinău spre Antalya, unde au zburat peste 500 de persoane, şi au fost autorizate curse suplimentare ale companiilor turcești.

Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă pasagerii să se adreseze agenției de turism dacă au pachet turistic procurat și intervine o cursă neregulată.