DETALII privind actul de vandalism de la Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei. Ce spun preoţii şi poliţia

Sediul Episcopiei de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei a fost atacat de vandali, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Curios este faptul că aceştia nu au luat nimic din clădire, iar reprezentanţii Episcopiei cred că indivizii au vrut doar să-i sperie. Aceştia au depus o plângere la Poliție, însă deocamdată, oamenii legii nu au niciun suspect.

Episcopul Antonie povesteşte că duminică dimineaţa a descoperit că lipseşte becul care stă aprins toată noaptea la intrarea în sediu.



"Am spus că poate a fost vreun vizitator, într-adevăr, dar şi-a luat becul şi a plecat", a menţionat Antonie Telembici, Episcop de Bălţi.



Ceilalţi preoţii l-au informat că uşa de la intrare era deschisă, dar şi fereastra de la bucătărie.



"Aici plasa scoasă şi aruncată jos. Asta era scoasă. A forţat, bineînţeles, se văd urmele. Aici semne, acolo semne", a explicat Antonie Telembici, Episcop de Bălţi.



Mai mult, indivizii ar fi pătruns şi în camera unui preot: "A intrat în odaia unde se odihnea un părinte, eu fiind în odaia de alături. Am ieşit şi am auzit paşi grăbiţi. A coborât de la etaj pe scară, în jos. Eu crezând că este vorba de părinte".



Slujitorii Domnului însă au rămas surprinşi de faptul că indivizii nu le-au furat nimic din clădire.



"Calculatorul, imprimanta, dacă doreau să ia ceva scump, sigur puteau să ia uşor. Fotolii uşor le scoteau. De la ora 02:30 până dimineaţă, omul curăţa tot aici dacă dorea să ia lucrurile scumpe, dar vizita şi atât. Există şi o asemenea părere că ar fi vorba de vreun mesaj, dar noi nădăjduit în bunul Dumnezeu că va fi bine", a precizat Antonie Telembici.



Episcopia de Bălți a sesizat poliţia şi a anunţat că va depune plângeri la Procuratura din Bălţi, Ministerul de Interne şi Procuratura Generală.

Oamenii legii au dat de înţeles că ar fi vorba doar despre un individ.



"O persoană necunoscută a intrat prin forţarea geamului de termopan în sediul Episcopiei Basarabiei. Careva bunuri nu au fost sustrase. La moment sunt întreprinse măsuri speciale de investigaţii pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi identificarea persoanei", a declarat Svetlana talpă, ofiţer de presă al IP Bălţi.



După acest incident, reprezentanţii Episcopiei de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei planifică să instaleze camere de supraveghe şi gratii la ferestre.