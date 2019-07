DETALII privind ACCIDENTUL de la Sângerei. Martorii, dar şi rudele victimelor, îngrozite. Ce spune unul dintre şoferi

Şase persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs în satul Nicolaevca din raionul Sângerei. De vină ar fi un şofer care a vrut să ocolească o groapă, dar s-a ciocnit frontal cu o altă maşină care venea pe contrasens. În urma impactului, ambele automobile s-au făcut zob, iar şase din cele şapte persoane aflate în ele au fost transportate cu răni la spitalul din Bălţi. Printre victime se numără şi doi minori.



Șoferul care a provocat accidentul, un bărbat de 53 de ani, a refuzat să vorbească în faţa camerei de luat vederi.



La volanul celeilalte maşini era un tânăr de 24 de ani. Acesta spune că nu a reușit să evite impactul.



"Domnul a ieșit pe contrasens. Asta e tot ce pot spune. Nu știu dacă avea viteză, era normal așa ca prin sat, ca și mine, dar destul pentru accident. Mă doare tot, iată și pacienții mei tot sunt...", a spus conducătorul auto.



Martorii, dar şi rudele victimelor, au rămas îngrozite de cele văzute:



"Cel care venea de acolo, varia așa dintr-o parte în alta și mașina noastră a dat în ea".



"Of, nu mai știu nimic deja. Când am venit am văzut legate acolo. Legate, pansate. Numai să dea Dumnezeu să fie bine, da acel care a făcut eu nu iert".



"În urma impactului au fost spitalizate patru persoane, dintre care doi bărbați sunt în secția de reanimare, unul din ei a fost internat cu fracturi multiple de coaste, șoc traumatic, iar celălalt cu fractură de femur. Alte două persoane de gen feminin sunt internate în secția neurochirurgie, dintre care una s-a ales cu traumatism cranio-cerebral, fractură os radial loc tipic pe dreapta cu deplasare. Minorul în vârsta de 10 ani s-a ales în urma accidentului rutier cu fractură de radius fără deplasare", a declarat Mihaela Petrov, purtător de cuvânt, SC Bălți.



Poliţia investighează cazul pentru a stabili toate circumstanţele.

IMAGINI VIDEO AICI.