DETALII NOI privind TRAGEDIA de la Butuceni, unde un călugăr a fost găsit mort, după ce ar fi căzut de pe o stâncă

Detalii noi cu privire la cazul călugărului din Călărași care slujea la o mănăstire din satul Butuceni, raionul Orhei, şi a fost găsit mort, după ce ar fi căzut de pe o stâncă. Tragedia a avut loc marți. Corpul neînsufleţit a fost găsit la poalele stâncii de un localnic din Trebujeni, care a alertat autorităţile. Veniți la fața locului, medicii au constatat decesul. Potrivit poliției, bărbatul de 50 de ani nu avea rude.



"La examinarea preliminară vizuală, pe suprafața cadavrului au fost depistate multiple traume, cel mai probabil fiind primite în urma căderii", a spus Elena Băetrău, ofițer de presă al IP Orhei.



Starețul lăcașului sfânt spune că bărbatul a venit la mănăstire acum doi ani. Acesta era un om liniştit și muncitor.



"Cazul a fost investigat de poliţie şi aşa credem că fiind plouat şi iarbă a alunecat şi a căzut de pe stâncă în prăpastie. Aşteptăm ce o să spună poliţia, ce o să spună medicii. Este un om care practic nu avea casă, nu avea nimic şi mănăstirea l-a adăpostit aici", a declarat starețul lăcașului.



Unul dintre călugări afirmă că nu l-a văzut de două zile. Mai mult, acesta nu a fost nici la slujba de dimineaţă: "El era ascultător la această biserică şi era oleacă bolnăvior. Era încetișor, pasiv nici nu ştiu cum se numeşte boala asta. Se gândea când vorbea aşa, trebuia să se gândească şi era mai încetișor şi la mersul lui".



Oamenii din sat nu cunosc multe despre cele întâmplate:



"Eu m-am dus până la stâncă acolo şi erau nişte băieţi care veniau de la pescuit şi au zis că a căzut un călugăr, dar ce au făcut cum a căzut nu ştiu. Era SMURD cela a lor pe stâncă, ambulanţa, poliţie".



"O căzut cineva de la stâncă, dar cine şi cum nu ştiu. Nu ştiu nimic. Eu am fost o data la slujbă la biserică şi am plătit o slujbă aşa cum trebuie să plăteşti. L-am văzut atunci o data şi mai mult nu am fost. Era bătrânel, parcă îmi pare cu barbă".



Turiştii care erau prin preajmă spun că zona în care a căzut călugărul este destul de periculoasă şi ar trebui securizată:



"Vedeţi aici perila asta au pus Acela cu restaurantul să se ducă oameni la dânsu, iaca aşa trebuie şi aici.- De ce ? Pentru că este pericol. - Şi normal că e pericol".



"Am vorbit cu colegii că ar fi bine să pună nişte bare de protecţie ca cineva întâmplător să nu cadă în gol. Este foarte înalt şi pericol de a face un traumatism".



"Cred că e periculos. Pentru persoane ca mine care au anxietate de înălţime aş prefer să fie un gărducean ceva".



Directorul Rezervaţiei “Orheiul Vechi” ne-a declarat că a fost pregătit un plan de amenajare a locului. A fost elaborat şi proiectul ce va face traseul să fie mult mai sigur. Costul total e de 20 de milioane de lei.



"Pe lângă calea de acces sunt prevăzute şi măsuri de protecţie pentru a nu aluneca sau cădea în prăpastie. Cu părere de rău nu este unica persoană care şi-a găsit sfârşitul zilelor de pe acest promotor", a precizat Ion Ciobanu, director Rezervaţiei Culturale Naturale “Orheiul Vechi”.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanţele.