DETALII NOI privind cazul fetiţei de la Bălţi care a căzut de la etajul opt. Vecinii, ŞOCAŢI. Ce spun despre familia copilei

Caz tragic la Bălți. O fetiță de doar doi anișori a căzut de la etajul 8 al unui bloc de locuințe, după ce a fost lăsată nesupravegheată. Incidentul s-a produs ieri seara în jurul orei 19:10. Corpul acesteia a fost găsit de către trecători, care au alertat poliția.

Copila a fost transportată în stare gravă la spital.

Vecinii au rămas șocați de cele întâmplate și spun că familia era una cumsecade, iar fetița a avut norocul să rămână în viață:



"Toți suntem în stare de șoc, îi cunoaștem pe toți, am locuit aici toată viața".



"Este o familie bună, pe bunica o cunoaștem, dar așa o tragedie, și numai ce au venit de la spital și au spus că copilul s-a născut în cămașă".



Medicii nu au dorit să vorbească în fața camerei de luat vederi, dar din spusele lor, fetița a fost internată în stare gravă în secția de reanimare: "Are o contuzie cerebrală, are o contuzie de organe interne, dar starea ei e stabilă, e gravă dar stabilă".



Potrivit poliției, părinții copilului dormeau în acel moment, fiind în stare de ebrietate. Rămasă fără supraveghere, copila a urcat pe pervazul geamului și a căzut în gol.

Oamenii legii urmează să cerceteze toate circumstanțele producerii tragediei.