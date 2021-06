DETALII NOI în dosarul afacerii ilegale cu sânge și teste expirate în care este implicată Svetlana Cebotari şi alţi funcţionari

Noi detalii în dosarul afacerii ilegale cu sânge și teste expirate, în care este implicat directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, şi alţi funcţionari. Ministerul Afacerilor Interne a publicat imagini de la percheziţii şi reținerea acestora. Totodată, instituția a publicat interceptările convorbirilor dintre persoanelor vizate.Potrivit Serviciului Protecţie Internă şi Anticorupţie al MAI, directorul CNTS ar fi favorizat un agent economic în cadrul licitaţiilor pentru teste la bolile venerice. Cu toate acestea, licitaţia a fost câştigată de o altă companie, care a livrat 56 de mii de teste în valoare de circa un milion de lei. Însă, Cebotari a refuzat să plătească şi să semneze actele de primire a lotului. În consecință, agentul economic a acţionat instituţia în judecată. În cadrul ședinței, directorul CNTS ar fi prezentat acte false pentru a demonstra utilizarea testelor din rezerva medicală și nu cele ale agentului economic care a câştigat licitaţia. Mai mult, Cebotari a pretins în instanţă că distribuitorul i-ar fi livrat totuşi teste, doar că acestea erau cu termenul expirat. Oamenii legii au publicat interceptările discuţiilor dintre Svetlana Cebotari și mai mulţi subalternii la acest subiect."Ia închipuiți tu că mă suni pe mine ca director și îmi spui că-s expirate. Ei primesc tot ”po standartu”, dacă-i prost și nu judecă cu capul. El putea să o sune pe ... și să-i spună în felul următor. Uite, vi le-am dat, dar tăceți să nu mai știe nimeni că-i de la noi, înțelegi?"Totodată, Procuratura Anticorupție și SPIA au inițiat o urmărire penală în privința unui agent economic din Bălți. Acesta este acuzat că, în comun cu conducerea CNTS, ar fi organizat instalarea unui aparat de plasmafereză în incinta Spitalului municipal din Bălți."- Agentul economic: Noi am participat la o procedură de achiziții organizată de .... pentru Bălți pentru un aparat de plasmafereză și le-am promis că la sfârșitul lunii martie trebuie să ajungă echipamentele.- Cebotari: Aha.- Agentul economic: Acuma în fiecare zi ne-au strâns de gât ți unde e aparatul, unde e aparatul. Dacă le spun peste 10 zile, o să ne taie contractul."Aparatul medical urma să fie procurat din fonduri externe și importat. Însă, din cauza întârzierilor, agentul economic a cerut directorului CNTS să instaleze un alt aparat medical."- Agentul economic: Ideea care ne-a venit nouă în cap, puteți să ne împrumutați nouă un aparat de plasmafereză sub răspunderea mea personală. Dacă nu îl dăm pe acesta înapoi, vă aducem unul nou. Adică, oricum rămâneți bine.- Cebotari: Aha.- Agentul economic: Noi formal să îl punem într-o cuie și să-i facem actele și să raportăm .... că uite aparatul este, îl ducem la Bălți. Cu domnul .... acolo nu sun întrebări.”Svetlana Cebotari ar fi acceptat propunerea și ar fi emis un act fals, precum că aparatul instituției s-a defectat.- Cebotari: Ele la mine toate îs în lucru, dar te ajut. Tu de câte ori m-ai ajutat.- Agentul economic: Este posibil?- Cebotari: Am să fac un act să îl dau cumva la reparație.- Agentul economic: Fără nicio problemă.- Cebotari: Chipurile îl repari, da singur pune-l în cutie și arată-l și pe urmă. Da ce îi trebuie și la acela de la Bălți?Ele la mine toate îs în lucru, dar te ajut.”Procuratura Anticorupție şi SPIA au efectuat 9 percheziții în la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, la Agenția Achiziții Publice, la Spitalul din Bălți, precum și la un laborator medical privat din Chișinău. Reprezentanții laboratorului nu au răspuns la telefon pentru a comenta subiectul. În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, sisteme informaționale, precum şi documente. Directorul CNTS, juristul acesteea și un director adjunct de la Agenția Achiziții Publice au fost reţinuţi pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă 117.500 de lei amendă sau până la șapte ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice pe o perioadă de până la 10 ani.