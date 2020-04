Detalii noi în cazul pacientei indignate de condițiile din Spitalul Raional Florești. Ce spune directorul instituției

Declaraţiile au fost făcute după ce directorul spitalului, Valeriu Nichiforciuc, a spus că pacientul a ajuns la ei după opt zile de la externarea dintr-o instituţie medicală din Capitală.În urmă cu două zile, femeia a scris pe Facebook că în salonul în care se află este frig, iar în baie curge doar apă rece. Întâmplător sau nu, copilul a fost în scurt timp transferat într-o altă secţie, cu condiţii decente. Directorul Spitalului Raional susţine că, iniţial, pacientul a fost diagnosticat cu bronhopneumonie, dar ulterior s-a stabilit că ar putea fi infectat cu noul coronavirus."Opt zile în urmă, copilul a fost internat în spitalul de pediatrie în oraşul Chişinău cu suspecţie la COVID-19. Acolo a fost testat, iar rezultatul a fost negativ", a zis Valeriu Nichiforciuc, directorul Spitalului Raional Florești.Deşi testul la COVID-19 a fost negativ, copilul trebuia să se afle în autoizolare timp de 14 zile, ceea ce, potrivit medicului, nu s-ar fi întâmplat. Mama copilului a acceptat să ne ofere un interviu telefonic, cu condiţia să nu-i divulgăm identitatea."Poate o fi ajuns o informație eronată la el, poate o fi înțeles greșit, nu știu, dar cert este că au trecut 18 zile. Am fost internați la Emil Coțaga în data de 28 martie cu suspecție de COVID, am dat testele și au fost negative, pe data de 3 am fost externați cu recomandarea de 14 zile carantină, care a fost urmată cu strictețe”, a zis mama băiatului."Eu am spus informația care mi-o dat-o colegii mei. Restul pe mine nu mă interesează. Astăzi, starea copilului e mult mai bună, starea mamei tot e mai bună. Eu ca medic, răspunde problema medicală", a declarat Valeriu Nichiforciuc, directorul Spitalului Raional Florești.