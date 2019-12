DETALII NOI în cazul morții adolescentei din Cahul. Ce spune medicul de familie care a trimis-o acasă cu febra 40

Adolescenta de 14 ani din satul Brânza, raionul Cahul, a murit din cauza unei pneumonii bilaterale cauzate de gripă. Este rezultatul analizelor efectuate de Agenţia Naţională de Sănătate Publică. Cauza exactă a decesului va fi cunoscută, însă, în data de 25 decembrie, atunci când va fi gata expertiza medico-legală.

Vicedirectorul Spitalului Raional Cahul, Elena Tatu, spune că fetiţa a a ajuns la spital într-o stare foarte gravă şi, în scurt timp, a făcut stop cardio-respirator. Este, de altfel, primul caz de deces provocat de gripă în acest sezon în Moldova.



"Conform investigațiilor de laborator a fost stabilit diagnosticul de infecție respiratorie virală acută cu pneumonie bilaterală totală. La radiografie pe tot parcursul pulmonar practic ţesut nu era. Deci era opacitate totală bilaterală. Copila, pacienta a făcut o formă fulminantă practic în 24 de ore noi am avut de la debut", a declarat Elena Tatu, vicedirectorul Spitalului raional Cahul.



Părinţii minorei au refuzat să vorbească cu echipa noastră de filmare. Totuşi, rudele ne-au povestit că familia s-a întors de peste hotare în data de 8 decembrie, pentru perioada sărbătorilor de iarnă. În aceeaşi zi, au mers la rude, iar copila se simţea bine. A doua zi, însă, starea acesteia s-a agravat brusc. Iniţial, părinţii au cerut ajutorul medicului de familie, iar acesta i-ar fi administrat o injecţie, după care a trimis-o pentru tratament acasă. Însă, peste câteva ore, starea copilei s-a înrăutăţit, iar părinţii au apelat la 112. Medicii au dus-o la Spitalul Raional Cahul, unde a decedat a doua zi dimineaţă, în jurul orei 4:35. Mătușa minorei spune că medicul de familie a certat părinţii.



"A început a striga la dânşii că veniţi din Anglia şi purtaţi viruși şi îmbolnăviţi oamenii. Mama vede la termometru că temperatura este 42 şi ei spun că 40,2. Dar oricum e mult pentru un om. Dar i s-a administrat o injecţie şi a trimis-o acasă", a zis Ana Cojan, mătuşa minorei.

Rudele cer ca medicul de familie să fie tras la răspundere.



"Puţin s-ar spune că demisia că nu este primul caz în care se întâmplă chestii şi neglijenţă sau strigăte. Un medic de familie ar trebui să primească omul conștient. Autorităţile trebuie să se autosesizeze şi să fie trase la răspundere persoanele vinovate", a spus Constantin Cojan, unchiul minorei.



Medicul de familie, care a examinat minora, nu a fost de găsit la Centrul de Sănătate Publică din localitate. La telefon, însă, femeia a declarat că de luni este într-un concediu planificat din timp. Medicul mai spune că a acţionat conform protocolului.



"Conform protocolului, dacă copilului nu-i scade temperatura cu antiinflamatoare, noi ii dăm analghin cu dimidrol ca să-i scadă temperatura şi de acolo să primească tratament conform maladiei. Semne de pericol nu erau şi nu am avut niciun motiv să trimit copilul la spital. Era lipsa semnelor de pericol, i-am scris tratament pentru o viroză", a zis Nina Caramerli, medic.



De asemnea, medicul infirmă faptul că ar fi strigat la părinţii copilei.



"Nu că am ridicat glasul, dar am ocărât-o. Cum ai putut tu, cu temperature asta şi mai ales veniţi de acolo, poate aţi adus o viroză de peste graniţă, să intraţi în ambulator unde sunt o mulţime de copii", a menționat Nina Caramerli, medic.



Localnicii se declară şocaţi de modul în care s-a stins adolescenta.



''Întradevăr este şocant. Fiecare cu părerea lui. Poate a fost bolnavă acolo, poate aici, nici părinţii nu ştiu concret ce s-a întâmplat. Nu le-a venit la nimeni a crede. Într-un timp aşa scurt fetiţa sănătoasă şi brusc. Asta-i o tragedie foarte mare.''



''Clar că este grav, cum aşa copil de 14 ani, ce putea să aibă aşa urgent. Că probleme de la medici, că probleme de nepăsare. Doamne fereşte ce jale a fost în sat. Înţelegeţi. Asta-I ceva care nu se poate de povestit. O fetiţă frumoasă, ca o floare era la părinţi''



"Poliţia a fost alertată de către lucrătorii medicali ÎMSP Cahul. Plîngere din partea părinților nu a survenit către cineva anume. Însă de către organele de urmărire penală a fost deschis dosar penal în baza articolului 213, ceea ce prevede privarea de libertate până la trei ani sau de privarea de exercitare a funcțiilor în acest domeniu", a declarat Cristina Ciobanu, ofiţer de presă IP Cahul.



Copila de 14 ani învăța în clasa a VIII-a, în Marea Britanie, unde era stabilită de un an și jumătate, împreună cu părinții și doi frați.