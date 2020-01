DETALII NOI în cazul minorei sfâșiate de câine. Ce spun părinții, medicii și autoritățile

O adolescentă de 17 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost mușcată de un câine de rasă ciobănesc. S-a întâmplat miercuri sera, în comuna Răzeni, raionul Ialoveni, în timp ce tânăra ce se întorcea acasă de la magazin, împreună cu prietena sa, care s-a ales și ea cu o mușcătură, dar nu a fost necesară internarea acesteia în spital. Poliția investighează cazul și urmează să stabilească dacă va fi deschisă o cauză penală sau contravențională, în funcție de gravitatea leziunilor primite.



”Câinele a aninat-o și a tras-o. Eu când am venit, ea era acolo jos. Câinele a târâit-o acolo în buruianul cela.”



Tatăl fetei spune că a fost sunat în jurul orei 17:00, de către fiica sa. El a mers să vadă ce s-a întâmplat și a găsit-o plină de sânge. Imediat a sunat la 112, iar ulterior a mers la poliție pentru a scrie o plângere pe administrația unei întreprinderi din localitate, căreia îi aparține patrupedul.



”Eu deja de ani de zile vorbesc cu dânșii și le spun că nu-i un câine mic, care să-l poți alunga, dar îi rog frumos să-i lege, să facă ceva cu ei că avem copii.”



Am încercat să obținem o reacție de la administrația fabricii, dar aceasta nu a fost de găsit la numărul de telefon, pe care ni l-a oferit primarul satului, Ion Creţu. Paznicul întreprinderii a încercat să fugă de obiectivul camerei de luat vederi, însă, până la urmă, s-a văzut nevoit să dea explicaţii.



”- Unde sunt câinii? Au fost legați?

- Da, ei sunt legați.

- Dar cum s-a întâmplat incidentul de ieri?

- Nu știu, nu eu am fost în tură”



Potrivit medicilor, adolescenta atacată de câine a suferit răni adânci la mâini și picioare, iar acum starea acesteia s-a stabilizat.



”Vaccinul antirabie l-a primit abia astăzi, după consultul medicului rabiolog, care a prescris practic trei vaccinuri. Ea o să stea minimum două săptămâni, pentru că sunt plăgi destul de mari, care după protocol se coase nu mai devreme de 72 de ore”, a spus Anatol Curajos, chirurg.



Oamenii, care locuiesc în preajma întreprinderii, spun că nu este pentru prima dată când câinii, care păzesc combinatul de vinuri, umblă pe drumuri și sperie localnicii.



”Întotdeauna de la fabrica asta vin câini mari, intră pe la noi prin coteț și de multe ori copiii se tem să meargă și pe drumuri.”



”Sunt borți mari și ei umblă slobozi. N-au nicio grijă, n-au nimic. Nu știu, avem copii mici și chiar eu mă tem.”



”Oricine trece pe aici și poarta asta trebuie să fie închisă când câinii cei mari sunt înăuntru.”



Edilului comunei Răzeni, Ion Creţu, spune că personal a vorbit cu administratorul vinăriei, Fedosie Borş, iar acesta i-ar fi spus că toţi câinii sunt mereu legaţi şi neagă faptul că patrupezii de la întreprinderea pe care o gestionează ar fi implicaţi în acest caz. Mâine la primărie ar urma să fie convocată o ședință, pentru a stabili toate circumstanțele incidentului și pentru a vedea cine se face vinova