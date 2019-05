DETALII NOI în cazul expolziei de la Hânceşti unde a decedat un tânăr. Poliția a reținut un fost polițist

Un fost poliţist a fost reţinut pentru 72 de ore, după ce victimele exploziei produse duminică în oraşul Hânceşti, au făcut mai multe dezvăluiri. Cei trei tineri care au detonat grenada efectuau lucrări de construcţie la el acasă, unde ar fi dus mai multe muniţii. În potrivit oamenilor legii, bărbatul le deținea ilegal.

Părinţii tânărului de 28 de ani, care potrivit poliţiei este suspectat că ar fi detonat grenada, spun că fiul lor nu a fost acasă de jumătate de an.





"- Nu ştim noi nimic, abia astăzi am aflat despre cele întâmplate.

- Cine v-a spus?

- Din spusele lui, a băiatului nostru.

- Băiatul dvs, de mult timp locuia în Hînceşti?

- Avea deja mai mult de jumătate de an.

- Trăia în Hînceşti cu chirie, de ce? Are o prietenă acolo şi trăia cu ea în oraş."