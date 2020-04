DETALII NOI în cazul copilului SPULBERAT pe o trecere de pietoni din Cahul. Părinții încă mai speră să se facă dreptate

În urmă cu şase luni, aceştia au contestat decizia primei instanţe, însă lucrurile bat pasul pe loc. În 21 aprilie 2019, băiatul lor de doar 10 ani a fost lovit de o mașină chiar pe trecerea de pietoni din orașul Cahul.Maria, mama victimei, spune că băiatul a fost transportat la spital în stare gravă şi a fost indus în comă artificială. Abia după două săptămâni copilul a revenit acasă. Medicul care l-a tratat spune că pacientul a suferit leziuni moderate și grave, însă expertiza medicală a stabilit că băiatul a avut răni uşoare."Eu înțeleg că ei nu vor să iniţieze dosar penal, dar mă scuzați: atunci când copilul a fost la un pas de moarte, să-mi spună că au fost leziuni minore... De ce l-au transportat la Chișinău? Eu înţeleg că sunt răni uşoare atunci când îi dai cu verde de briliant și îl trimiţi acasă", a spus mama băiatului.Pentru provocarea leziunilor corporale ușoare, șoferul a fost amendat cu 320 de lei. Avocatul familiei a atacat decizia în instanță. Curtea a trimis dosarul la Centrul de expertiză legală, dar din octombrie anul trecut, dosarul stă pe loc."După ce şoferul a fost amendat, rudele victimei nu au fost de acord cu decizia instanţei. Ele au solicitat reexaminarea cazului. În acest moment, dosarul a fost transmis Judecătoriei Cahul”, a declarat Cristina Ciobanu.Încă Cristina Ciobanu a refuzat să ne spună dacă mama șoferului, vinovat de comiterea accidentului, lucrează în poliție. Din păcate, nu am putut lua legătura nici cu procurorul de caz și nici cu avocatul șoferului.”Am mers la neurolog, medicul a stabilit că băiatul are tensiune intracraniană, congestie vasculară, ca urmare a edemului cerebral. I-a fost prescris tratament, care trebuie efectuat de 2 ori pe an", a spus mama băiatului.